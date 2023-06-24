Правильный уход за зубами и деснами: о чем важно знать

Многие оценивают внешность нового знакомого, обращая внимание на его зубы. Красивая и здоровая улыбка – мечта многих. Для того, чтобы зубы выглядели хорошо и вам не приходилось регулярно посещать стоматолога в целях лечения или и вовсе удаления зубов, за ними стоит качественно ухаживать.

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В этом материале "Рамблер" совместно с экспертом расскажет, как должен выглядеть правильный уход за зубами и что включает в себя этот процесс.

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5 правил ухода за зубами и деснами

Домашний уход за зубами играет важную роль – с этой аксиомой никто не собирается спорить. Но все ли знают, как ухаживать за зубами правильно? И нужно ли в домашних условиях ухаживать за дёснами или же это делается исключительно в условиях стоматологического кабинета? О важных правилах домашней гигиены зубов рассказывает Вячеслав Минко, стоматолог-ортопед, гнатолог.

Полноценный правильный регулярный уход за полостью рта – основа здоровья зубов и дёсен. Уделять внимание своим зубам нужно каждый день, и нужно, конечно же, делать это правильно. Есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание, и, возможно, скорректировать свои ежедневные гигиенические процедуры.

1. Тайминг

На процедуры ухода за полостью рта нужно выделять время и утром, и вечером. Правильная чистка занимает не менее двух минут. В более короткий срок сложно тщательно почистить все поверхности зубов. Перед чисткой лучше сполоснуть рот водой, потому что чистить сухие зубы не очень приятно. Вячеслав Минко Главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic

Важно: утром зубы нужно чистить после завтрака, а вечером уже после всех приёмов пищи. Ложиться спать нужно с почищенными зубами.

2. Щетка и паста

Имеет смысл приобрести электрическую зубную щётку. Да, отлично почистить зубы можно и обычной щёткой, но электрическая обеспечивает лучший результат и сэкономит время. Выбирая пасту, нужно прежде всего обращать внимание на индекс абразивности (RDA) (он обязательно указан на тюбике и на бумажной упаковке). Чем ниже этот индекс, тем лучше. Хорошо подходят для домашнего ухода пасты укрепляющие, снижающие чувствительность. Противовоспалительные, отбеливающие пасты нельзя «назначать» себе самостоятельно. Подобные пасты рекомендует врач.

Если вы сомневаетесь в том, правильно ли вы подобрали щётку и пасту, не стесняйтесь проконсультироваться по этому вопросу со стоматологом. Этот вопрос совершенно не глупый и не примитивный, а очень даже важный. Вячеслав Минко Главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic

3. Чистящие движения

Очищать зубы нужно движением щётки от десны к краю зубов. Расположение щётки при этом должно быть под углом 45 градусов. Движения вправо-влево лучше исключить, потому что они могут «забить» налёт в межзубных промежутках (то есть, не почистить, а как раз наоборот). После того, как зубы почищены, приступают к чистке языка. Движения – плавные, от основания к кончику.

4. Зубная нить

Желательно использовать зубную нить ежедневно, она позволяет качественно почистить боковые поверхности зубов. Ведь кариес может возникнуть и там, а щётка проникнуть в межзубные промежутки не может. Важно: если у вас пародонтит, зубная нить вам противопоказана. Вместо неё используйте межзубный ёршик. Вячеслав Минко Главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic

5. Ирригатор

Использовать ирригатор очень важно, и он никоим образом не заменяет зубную щётку, а дополняет её. Ирригатор помогает очистить межзубные промежутки, ухаживает за дёснами и языком. В комплекте с ирригатором всегда идут несколько насадок, у каждой из них своя функция (о чём сказано в инструкции).