Как часто нужно менять зубную щетку

Понятно, что если щетина распушилась, то щетка явно уже не для ваших зубов. Но когда стоит менять щетку, если визуально она выглядит нормально? Расскажет "Рамблер".

© unsplash

Врачи рекомендуют менять зубную щетку раз в три месяца или полгода — два раза в год человек должен посейщать профессиональную чистку зубов и после процедуры заменять чистящее средство.

Наша щетка накапливает налет, а в налете размножаются микроорганизмы. Кстати, если вы переболели — простудой, ангиной, избавились от кариеса — щетку стоит поменять внепланово. Чистить зубы нужно не меньше трех минут после того, как вы поели.

Когда необходимо внепланово заменить щетку Начали выпадать ворсинки.

Изменился цвет щетины —стал более светлым, пожелтел или потемнел.

Визуально заметен налет у основания щетины.

Щетка упала на пол. Исследования показывают, что зубные щетки могут содержать бактерии — даже фекалии. Поэтому лучше не ронять ее или заменить.

Образовалась плесень в стаканчике или на самой щетке.

Вашей щеткой случайно воспользовался другой человек.