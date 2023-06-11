Правда ли, что нужно ложиться спать до полуночи
Существует мнение, что час сна до полуночи равен двум часам после, а потому, чем раньше ложишься, тем лучше высыпаешься. "Рамблер" выяснил, так ли это на самом деле.
Сон подчиняется биологическим ритмам, поэтому должен приходиться на темное время суток. По заключению врачей, ночной сон гораздо полезнее дневного, но при нехватке ночного сна можно компенсировать дневным. При этом в доказательной медицине нет привызки между временем сна и здоровьем, скорее важно количество часов сна и его качество.
Мы уже не живем по световому дню: у нас есть несколько основных времязадавателей: время подъема и количество физнагрузки. Конечно, за счет искусственного света мы можем обманывать мозг и воссоздавать состояние дня, но если человек не будет высыпаться в долгосрочной перспективе, состояние его здоровья ухудшится. Например, у человека может развиться депрессия, нехватка сна приводит к снижению иммунитета, потому может стать пусковым механизмом для развития серьезных заболеваний.
Относительно того, что нужно ложиться спасть до полуночи, это миф. Хотя некоторые врачи об этом говорят, обуславливая это тем, что нужно ложиться когда темнеет. Но тогда нужно и вставать когда светает: летом это происходит в районе трех часов утра. И далеко не все ложатся в 9 вечера и встают в три, когда светает. Недавно брал интервью у космонавта: они спят по режиму, закрывая окна иллюминатора, так что важно просто соблюдать режим, соблюдать активность днем, а пассивность ночью.
Бузунов Роман ВячеславовичСомнолог, терапевт, клинический психолог
Стоит отметить, что в летнее время спать может хотеться больше, потому что жара снижает активность, а просто наличие солнца, наоборот, подавляет продукцию мелатонина и спать не хочется. Именно поэтому ночью необходимо выключать все гаджеты и спать в полной темноте.