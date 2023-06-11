Правда ли, что нужно ложиться спать до полуночи

Относительно того, что нужно ложиться спасть до полуночи, это миф. Хотя некоторые врачи об этом говорят, обуславливая это тем, что нужно ложиться когда темнеет. Но тогда нужно и вставать когда светает: летом это происходит в районе трех часов утра. И далеко не все ложатся в 9 вечера и встают в три, когда светает. Недавно брал интервью у космонавта: они спят по режиму, закрывая окна иллюминатора, так что важно просто соблюдать режим, соблюдать активность днем, а пассивность ночью.



Бузунов Роман Вячеславович Сомнолог, терапевт, клинический психолог