Почему нельзя мыться сразу после улицы и причем тут витамин D

Синоптики предупреждают о том, что лето 2023 года может стать самым жарким в России за последние 150 лет. Лучшее, что можно сделать в изнуряющую жару – это принять прохладный душ по возвращении домой с работы или прогулки.

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Однако эксперты не рекомендуют принимать душ сразу же после улицы. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Кожа – самый масштабный орган во всем организме, который отвечает за множество процессов. В разных слоях кожи происходит синтез коллагена, липидов и прочих компонентов, которые необходимы для молодости и здоровья. Вдобавок к этому в эпидермисе вырабатывается витамин D.

Поскольку основная часть России расположена в северных широтах, у большинства россиян наблюдается дефицит витамина D. Данное состояние нельзя пускать на самотек, потому что нехватка данного витамина чревата эмоциональным упадком, выпадением волос, ломкостью ногтей, сниженным иммунитетом и прочими серьезными последствиями для организма.

Восполнить витамин D можно при помощи питания, пищевых добавок, а также прогулок на солнце. Данный нутриент вырабатывается при контакте солнечных лучей с кожей. Однако это не значит, что вам нужно отказаться от SPF-защиты, ведь излишний загар, напротив, подавляет выработку витамина D.

Чтобы после солнечных ванн витамин D активно синтезировался организмом, следует поддерживать кислотно-щелочной баланс кожи. И здесь возникает проблема: горячая вода и средства гигиены с агрессивным составом мешают выработке кожного сала, и это приводит к тому, что синтез витамина D происходит значительно хуже.

Но и это еще не все. Активный этап синтеза витамина D начинается спустя несколько часов после контакта тела с солнечными лучами и длится на протяжении восьми часов. Именно поэтому душ, принятый сразу после улицы, может помешать синтезу нутриента.