Почему нельзя мыться сразу после улицы и причем тут витамин D
Синоптики предупреждают о том, что лето 2023 года может стать самым жарким в России за последние 150 лет. Лучшее, что можно сделать в изнуряющую жару – это принять прохладный душ по возвращении домой с работы или прогулки.
Однако эксперты не рекомендуют принимать душ сразу же после улицы. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Кожа – самый масштабный орган во всем организме, который отвечает за множество процессов. В разных слоях кожи происходит синтез коллагена, липидов и прочих компонентов, которые необходимы для молодости и здоровья. Вдобавок к этому в эпидермисе вырабатывается витамин D.
Поскольку основная часть России расположена в северных широтах, у большинства россиян наблюдается дефицит витамина D. Данное состояние нельзя пускать на самотек, потому что нехватка данного витамина чревата эмоциональным упадком, выпадением волос, ломкостью ногтей, сниженным иммунитетом и прочими серьезными последствиями для организма.
Восполнить витамин D можно при помощи питания, пищевых добавок, а также прогулок на солнце. Данный нутриент вырабатывается при контакте солнечных лучей с кожей. Однако это не значит, что вам нужно отказаться от SPF-защиты, ведь излишний загар, напротив, подавляет выработку витамина D.
Чтобы после солнечных ванн витамин D активно синтезировался организмом, следует поддерживать кислотно-щелочной баланс кожи. И здесь возникает проблема: горячая вода и средства гигиены с агрессивным составом мешают выработке кожного сала, и это приводит к тому, что синтез витамина D происходит значительно хуже.
Но и это еще не все. Активный этап синтеза витамина D начинается спустя несколько часов после контакта тела с солнечными лучами и длится на протяжении восьми часов. Именно поэтому душ, принятый сразу после улицы, может помешать синтезу нутриента.
Чтобы быть уверенным в том, что организм сполна насытился витамином D, принимать душ следует не раньше, чем через два часа после прогулки под солнцем. Если же вы не готовы столько ждать, можно принять душ без использования мыла и гелей. А после банных процедур вместо того, чтобы тереть кожу, аккуратно промокните ее полотенцем.