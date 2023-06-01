Какие продукты помогут вывести никотин из организма

Вывести никотин из организма невозможно до тех пор, пока вы не бросите курить. Если же вы решили отказаться от вредной привычки и хотите ускорить очищение организма от никотина, следует добавить в рацион ряд полезных продуктов.

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Важно подчеркнуть: данные продукты помогают вывести вредные вещества из организма, но при этом не нейтрализуют никотин. Так или иначе организм будет перерабатывать никотин и удалять его вместе с мочой.

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Однако правильная пища при помощи антиоксидантов и ускоренного обмена веществ окажет благотворное влияние на организм и поспособствует процессу нейтрализации никотина.

Подробнее о продуктах, на которые стоит обратить внимание – в материале "Рамблера".

Зеленый чай

Зеленый чай богат полифенолами с сильными антиоксидантными свойствами. Что любопытно, они более мощные, чем у витамина C. Вдобавок к этому зеленый чай обладает мочегонным эффектом, а также снижает стресс, который часто подталкивает вернуться к вредной привычке.

Овощи и фрукты

Курение способствует окислению клеток и провоцирует их гибель. Фрукты и овощи, в свою очередь, содержат антиоксиданты –витамины C и Е. Они нейтрализуют активный кислород и за счет этого уменьшают повреждение.

Вдобавок к этому полезные вещества, содержащиеся в овощах и фруктах, снижают вредное воздействие никотина на клетки в ротовой полости. Это является профилактикой хронических заболеваний рта. Витамин C в большом количестве содержится в помидорах, клубнике, цитрусовых и брокколи, а витамин E в шпинате, перце и спарже.

Куркума

Во-первых, в куркуме содержится куркумин – полезный антиоксидант. Во-вторых, потребляя никотин, вы активируете в клетках нервной системы механизм запрограммированной гибели. Куркумин препятствует этому. Однако эксперты отмечают, что полностью куркумин не может отменить вред сигарет для нервной системы.

Расторопша

Аналогичный процесс гибели нервных клеток никотин запускает в дыхательной системе. Погибшие клетки приводят к воспалению, которое со временем становится хроническим. Вследствие этого люди начинают чаще сталкиваться с бронхитом и хронической абструктивной болезнью легких.