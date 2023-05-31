Какие продукты помогут бросить курить

31 мая ежегодно отмечается Всемирный День против курения: он был установлен ООН в 1988-ом году.

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Согласно результатам проведенного среди россиян ВЦИОМ опроса, 17% респондентов выкуривают одну пачку в день либо больше. При этом 67% хотят избавиться от вредной привычки.

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Диетолог-терапевт Ольга Лушникова рассказала "Рамблеру", почему такой решительный шаг зачастую вызывает трудности, и какие продукты помогут с ними справиться.

По словам специалиста, курение сопровождается развитием как психологической, так и физической зависимости. Возникновение и той, и другой связано с работой нейромедиаторных систем организма. Дело в том, что никотин воздействует на никотиновые ацетилхолиновые рецепторы головного мозга. Они возбуждают некоторые отделы парасимпатической нервной системы, влияют на тонус сосудов и частоту сердечных сокращений, работу ЖКТ и слюноотделение, объяснила эксперт.

Ацетилхолин является нейромедиатором, который помогает организму адаптироваться к условиям стресса или привести его в состояние тонуса, если это необходимо. При постоянном курении эту роль берет на себя никотин, выработка же естественного ацетилхолина сводится к нулю. Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

Поэтому, когда человек резко бросает курить, никотин не поступает, а собственного нейромедиатора синтезируется недостаточно, и организм начинает испытывать состояние так называемой "никотиновой ломки". Она, в свою очередь, сопровождается повышенной раздражительностью, тревожностью, скачками артериального давления, перебоями в работе сердца или тремором рук, отметила Ольга Лушникова.

Никотиновые рецепторы мозга также связаны с системой поощрения, которая отвечает за выработку дофамина – главного стимулирующего нейромедиатора нервной системы, "гормон удовлетворения". Он влияет на формирование мотивации, регулирует умственную и двигательную активность, отвечает за концентрацию внимания, вызывает чувство удовольствия и удовлетворения, рассказала врач.

При курении, никотин связывается со специфическими структурами нервных клеток, конкурируя с природным аналогом, при этом происходит активация системы вознаграждения и мощный выброс дофамина. Когда человек курить бросает этого не происходит, развивается чувство тревоги, неудовлетворенности, раздражения, нужен дофамин, а его нет. Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

Необходимо время, чтобы естественный процесс выработки нейромедиаторов наладился, однако этому можно помочь. По словам Ольги Лушниковой, нужно обязательно включать в свой рацион продукты, стимулирующие выработку ацетилхолина. В их числе:

все овощи (особенно брокколи, цветную капусту, цукини, листья салата, зелень);

фрукты и ягоды;

яйца (важен желток);

мясо – индейку, ягненка, говядину, баранину;

жирную морскую рыбу;

креветки;

орехи и семена: миндаль, макадамия, кедровые и др.

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Физическая активность также будет полезна, если вы решили избавиться от пагубной привычки, обратила внимание врач. К примеру, аэробная физическая нагрузка способствует активации дофаминовой системы. Но важно не переусердствовать: длительная интенсивная физическая активность увеличивает уровень стресса и может истощать резервы дофамина.

Ольга Лушникова также рекомендует подумать о создании новых ритуалов, вытесняющих те, что связаны с сигаретами.

Новые увлечения, хобби, путешествия, наполняя жизнь свежими эмоциями и впечатлениями, могут помочь справиться с зависимостью от никотина. Даже прослушивание любимых музыкальных композиций может поспособствовать: в некоторых исследованиях показано, что музыка увеличивает активность областей мозга, богатых дофаминовыми нейронами. Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог