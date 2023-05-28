Техника: как быстро снять мышечное напряжение

Все слышали фразу, что все болезни — от нервов. Хронический стресс — действительно доказанный фактор риска развития как минимум сердечно-сосудистых заболеваний. "Рамблер" расскажет, как связан стресс и плохое самочувствие, а также как облегчить свое напряженное состояние.

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Чаще всего стресс проявляется через мышечное напряжение, это заметил американский врач Эдмунд Джекобсон еще в 1922 году. Занимаясь изучением проявления эмоций у своих пациентов, во время замеров изменения тонуса мышц он обратил внимание, что тело реагирует на эмоциональное перенапряжение физическим напряжением и предложил эффективную практику по борьбе с ним.

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Он построил свою методику мышечной релаксации на обратном: расслабление мышц ведет к эмоциональному расслаблению, то есть к снятию напряжения. Поэтому эта мышечная релаксация вполне эффективно применяется при стрессовых ситуациях, тревоге, напряжении. Эта техника хорошо сработает и когда вы сильно волнуетесь перед мероприятием, вам требуется успокоиться и расслабиться.

Техника заключается в поочередном сильном напряжении, а потом расслаблении разных групп мышц. Можно делать короткие практики, например: сильно-сильно сжимать кулаки и держать напряжение порядка 7 секунд, а после этого резко расслаблять руки на 30-40 секунд.

Марина Черникова Член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог

Во время практики обязательна концентрация на ощущениях, которые возникают в той части тела, с которой происходит работа. Может возникать покалывание, тяжесть, легкость, тепло и так далее. Комплексная практика предполагает последовательную работу с разными группами мышц. Начать можно с ног: напрягать пальцы, ступню, голень, икроножную мышцу, а затем и ногу целиком – таким образом прорабатывая все тело. Либо начать с рук: сжать и расслабить кулак, затем подключить предплечье, локоть, бицепс – так последовательно напрягается и расслабляется все тело.

Важно понимать мышечная релаксация по Джекобсону работает только с симптоматикой – вы не решаете глубинную проблему, а работаете с определенной реакцией организма. Конечно, это ни в коем случае не умаляет пользу этой практики, поэтому будет полезно ее освоить и иметь в арсенале самопомощи. Например, при столкновении с тревогой или стрессом с помощью такой релаксации можно быстро привести себя в спокойной состояние.

Марина Черникова Член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог