Как тело предупреждает о надвигающемся стрессе

У современного человека достаточно проблем, которые требуют незамедлительного решения. Многозадачность во всех сферах жизни может вызывать стрессовые состояния и эмоциональную тревожность. Все это, несомненно, сказывается на человеческом здоровье. Тело начинает незамедлительно сигнализировать о первых признаках стресса. Какие сигналы подает тело и как их распознавать, «Вечерней Москве» рассказал врач-психотерапевт, сексолог, психиатр Артем Толоконин.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Признаки надвигающегося стресса

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Во-первых, необходимо обратить внимание на то, беспокоят ли вас боли, которые сопровождаются плохим настроением. Это могут быть как головные боли, так и мышечные. Болезненные ощущения в мышцах появляются за счет спазмов, которые как раз появляются вследствие чрезмерного напряжения.

Вообще болезненные ощущения по своей сути имеют долгий процесс своего появления. Например, нервные срывы сильно провоцируют и обесточивают наш организм, что печально сказывается на его функционировании. Поэтому, если чувствуем боль — быстро ставим галочку в списке первостепенных симптомов начинающего стресса.

Во-вторых, стабильная усталость. Отсутствие энергии говорит о том, что ваш организм измучен и слаб. Любимое хобби не приносит должного удовольствия, не хочется заниматься саморазвитием, нет потребности к общению — все это признаки отсутствия интереса к жизни, что, в свою очередь, говорит о важных признаках стрессового состояния.

В-третьих, внешний вид. Организм часто говорит нам о внутренних проблемах, которые терзают его изнутри. Например, состояние кожи, волос, ногтей, лишний вес либо его недостаток. Дело в том, что стресс имеет прямое влияние на гормональный фон человека. Именно поэтому страдает внешность. Могут выпадать волосы, на коже появляются шелушения, ногти становятся тонкими и ломкими. Следовательно, важно обращать внимание на внешность.

В-четвертых, необъяснимая тревожность. Тревога — это состояние, которое якобы предупреждает о наступающей опасности. В состоянии стресса организм с помощью тревоги показывает о проблемах психического состояния организма. Она проявляется в отсутствии сна, спокойствия, нормальной работоспособности. Если вам снятся неприятные сны, которые могут вас вводить в неприятные чувства страха и беспокойства, значит, вы находитесь на пороге поступающего стресса. Помните, что тревога — не всегда сигнал того, что может произойти что-то страшное. Это скорее сигнал обезвоженного организма, который будто просит вас незамедлительно обратить на него должное внимание.

Как выйти из стресса и что делать для профилактики

Важно понимать, насколько стрессовая ситуация серьезна. Наступающий это стресс, либо уже текущий. Существует три уровня выхода из стресса.

При наступающем стрессе необходимо больше отдыхать, уделять время себе, также нужно отложить чрезмерную активную деятельность. Постарайтесь погрузиться в спокойствие и разбор переживаний в текущем моменте. На первом уровне необходимо осознать свою проблему, обсудить ее с компетентным психологом. Когда мы выговариваемся, то уменьшаем степень нагрузки стресса на организм и отделяем проблему от себя. Не дайте себе закрыться от диалога, ведь так можно усугубить ситуацию, закольцевать ее, обременив себя ненужной нагрузкой. Проанализируйте, были ли психотравмы, потрясения, которые отразились на вашем настроении.

Второй уровень — более глубинный. Здесь нужно работать с конкретной ситуацией. Если человек убежден, что ему где-то не везет, он некрасивый, неуспешный, значит, эту стратегию он несет в течение всей жизни, формируя ее с самого детства. В процессе психотерапии необходимо работать с искаженной самооценкой, так как это поможет уменьшить количество переживай, а вследствие уменьшит и стрессовую нагрузку.

Третий уровень — это путь личностного роста. Здесь человек становится хозяином своей судьбы посредством развития чувства уважения и любви к себе. Это помогает ставить перед собой правильные цели и достигать их, что впоследствии повышает самооценку. Духовный рост создает адекватное реагирование на себя, на те ситуации, в которых человек оказывается. Самое главное, что он сам осознанно начинает эти ситуации выбирать и становится действительно хозяином своей жизни.