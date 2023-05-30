Правда ли, что тяжелое одеяло помогает бороться с тревогой

Задумывались ли вы о том, под каким одеялом спите, и каким образом оно влияет на качество сна?

© Unsplash

В течение последних нескольких лет активно обсуждается практическая польза утяжеленных одеял.

Видео дня

Однажды исследователи провели ряд экспериментов, участниками которых стали страдающие от различных расстройств и заболеваний люди. Выяснилось, что одеяло – действительно не просто приятный и уютный аксессуар. Оно может оказывать положительное влияние на состояние организма, пока вы спите.

"Рамблер" расскажет о преимуществах постельной принадлежности и недугах, которые она может облегчить.

Оказываемое утяжеленным одеялом давление благоприятно сказывается на нервной системе, выяснили ученые. Оно, в свою очередь, способно:

Уменьшить симптомы тревоги. В этой связи особый аксессуар рекомендуется людям, которые жалуются на беспокойство, гиперактивность, учащенное сердцебиение и одышку. Все эти факторы мешают засыпанию и качественному сну. Одеяло же, в свою очередь, равномерно распределяет свой вес и давление по всему телу спящего, обволакивая его "пленкой" спокойствия. Таким образом парасимпатическая нервная система расслабляется. Улучшить качество сна. Предполагается, что стимуляция глубоким давлением стимулирует выработку гормона серотонина – одного из главных катализаторов приятных сновидений. Этот элемент помогает не только уснуть, но и поддерживать качественный бесперебойный сон в течение всей ночи. Еще, как известно, "гормон счастья" повышает настроение, снижает уровень кортизола в организме и повышает уровень всем хорошо известного мелатонина.

Рисков при использовании утяжеленного одеяла не так много, но они есть. По общему правилу, перед покупкой утяжеленного одеяло рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Также важно иметь в виду, что аксессуар не всегда подходит людям, страдающим от хронических проблем с дыханием и кровообращением. Например, речь идет об астме и диабете второго типа. Избегать использования утяжеленных одеял эксперты в том числе советуют пациентам с обструктивным апноэ во сне, так как вес тяжелого одеяла может ограничивать поток воздуха.