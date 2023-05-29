Кому и в каких случаях опасно загорать: мнение эксперта

Лето – время долгожданных отпусков, активного отдыха на природе и принятия солнечных ванн, богатых витамином D.

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Приятно стать обладателем красивого загара, который будет радовать глаз и напоминать о приятно проведенном отдыхе. Однако в этом деле важно не переусердствовать. К тому же, для некоторых людей ультрафиолетовые лучи могут представлять особую опасность.

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О том, кому следует с осторожностью нежиться под солнечными лучами, "Рамблеру" рассказала дерматолог Елена Кудашкина.

По ее словам, длительное пребывание на солнце без защиты противопоказано обладателям голубых глаз, светлых (в том числе рыжих) волос и белой кожи.

Кроме того, иногда встречаются случаи аллергической реакции на солнце.

Если после загара в обнаруживаете на теле красную сыпь, то вам загорать противопоказано. Необходимо наносить на кожу защиту от загара и дополнительно прикрывать тело одеждой. Елена Кудашкина Врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

Стоит быть внимательным и в том случае, если вы принимаете курсом какие-то препараты, отмечает эксперт. В этой связи важно предварительно ознакомиться с инструкцией к назначенному лекарству.

Пребывание на солнце может быть противопоказано при приеме препаратов, вызывающих фотосенсибилизацию. С осторожностью стоит относиться к загару людям склонным к проявлению герпетической инфекции. Елена Кудашкина Врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

Избыточный загар может спровоцировать преждевременное старение кожи, а также повысить риск возникновения онкологических заболеваний, напоминает Елена Кудашкина. По ее словам, принятие солнечных ванн может быть полезно только при условии правильного получения загара. Есть три главных правила, которых нужно придерживаться: