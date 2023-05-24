Как правильно принимать витамины: мнение эксперта

Витамины представляют собой группу органических соединений, необходимых для полноценного функционирования организма.

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Так, витамин С является мощным антиоксидантом. Он важен для иммунного здоровья, а также для синтеза коллагена и нейротрансмиттеров. Источниками аскорбиновой кислоты выступает огромное количество овощей, фруктов и ягод – облепиха, клубника, цитрусовые, капуста, брокколи, крыжовник, помидоры и др. Витамин D, в свою очередь, необходим для здоровья костей, роста клеток и многого другого. Им насыщены рыба, яйца, сливочное масло, молоко.

И хотя в основном витамины поступают в организм с продуктами питания, в большинстве своем не синтезируются им. Поэтому питательные микроэлементы нередко назначаются людям для приема в качестве дополнительных пищевых добавок.

О том, как принимать витамины с наибольшей пользой для организма, в материале "Рамблер".

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Между всеми витаминами есть взаимодействие, отмечает врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев. Если назначается комплекс из разных витаминов, то они должны быть распределены в течение дня: что-то следует принимать утром, а что-то – вечером.

По большому счету, витамины лучше принимать в первой половине дня, а минеральные комплексы – во второй. Но по витаминам есть часы биодоступности. Для омега-3, витамина D, витамина К это с 6 до 8 вечера, кальций и магний лучше пить с 9 до 12, все остальное – в первой половине дня. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

По словам врача, в целом, если человек пропустил прием в определенное время, в этом нет ничего страшного – можно принять витамин в другое время.