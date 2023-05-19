Почему хочется острого: 3 возможные причины

Перед тем, как съесть дополнительную порцию острого соуса или пиццу с перцем халапеньо, не будет лишним узнать, почему организм требует дополнительных специй. "Рамблер" расскажет о трех причинах, по которым нам обычно хочется острой пищи.

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Такое желание может возникнуть, если вы испытываете жар – например, перегрелись на солнце. Некоторые острые продукты обладают волшебным свойством: они охлаждают организм.

Так, перец чили содержит капсаицин. Согласно ряду исследований, компонент может играть ключевую роль в терморегуляции – процессе, который помогает поддерживать внутреннюю температуру тела. Данный алкалоид вызывает ощущение тепла при употреблении, которое может вызвать потоотделение и помочь вам таким образом охладиться.

Возможно, вы чувствуете себя подавленно. Из-за того же капсаицина мы испытываем жжение, которое заставляет организм выделять эндорфин – гормон счастья, способствующий повышению настроения. Более того, элемент может оказывать действие, подобное антидепрессанту, следует из ряда исследований.

Иногда желание съесть что-то острое возникает интуитивно при простуде. Как следует из одного обзора, использование назального спрея с капсаицином может смягчить такие симптомы, как заложенность носа, чихание, насморк.

синдром раздраженного кишечника;

пептические язвы;

хронический гастрит. Вне зависимости от причины рвения к специи, важно помнить о мерах предосторожности. В качестве основных последствий регулярного употребления острой пищи озвучиваются следующие заболевания:

Ею также не рекомендуется злоупотреблять беременным девушкам, страдающим от изжоги.