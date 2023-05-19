$80.04-0.7386.50-1.08

Почему хочется острого: 3 возможные причины

Перед тем, как съесть дополнительную порцию острого соуса или пиццу с перцем халапеньо, не будет лишним узнать, почему организм требует дополнительных специй. "Рамблер" расскажет о трех причинах, по которым нам обычно хочется острой пищи.

Почему хочется острого: 3 возможные причины
© Unsplash

Такое желание может возникнуть, если вы испытываете жар – например, перегрелись на солнце. Некоторые острые продукты обладают волшебным свойством: они охлаждают организм.

Так, перец чили содержит капсаицин. Согласно ряду исследований, компонент может играть ключевую роль в терморегуляции – процессе, который помогает поддерживать внутреннюю температуру тела. Данный алкалоид вызывает ощущение тепла при употреблении, которое может вызвать потоотделение и помочь вам таким образом охладиться.

Что такое водно-солевой баланс и как его соблюдать

Возможно, вы чувствуете себя подавленно. Из-за того же капсаицина мы испытываем жжение, которое заставляет организм выделять эндорфин – гормон счастья, способствующий повышению настроения. Более того, элемент может оказывать действие, подобное антидепрессанту, следует из ряда исследований.

Иногда желание съесть что-то острое возникает интуитивно при простуде. Как следует из одного обзора, использование назального спрея с капсаицином может смягчить такие симптомы, как заложенность носа, чихание, насморк.

Вне зависимости от причины рвения к специи, важно помнить о мерах предосторожности. В качестве основных последствий регулярного употребления острой пищи озвучиваются следующие заболевания:
  • синдром раздраженного кишечника;
  • пептические язвы;
  • хронический гастрит.

Ею также не рекомендуется злоупотреблять беременным девушкам, страдающим от изжоги.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий