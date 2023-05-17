Что такое водно-солевой баланс и как его соблюдать

Водно-солевой баланс — соотношение в организме солей и жидкости, которое позволяет ему нормально функционировать. Перевес в пользу одного или другого компонента может привести как к плохому самочувствию, так и к серьезным болезням.

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"Рамблер" рассказывает, как ежедневно поддерживать здоровье организма, поддерживая соотношение воды и соли.

Вода доставляет питательные вещества к клеткам тела, а также участвует в удалении из них токсинов и метаболических отходов. Задача солей — удерживать необходимое количество воды вне клеток, чтобы обеспечивать баланс межклеточной и внутриклеточной жидкости.

Чтобы достичь баланса воды и солей, необходимо:

Каждый день пить воду в достаточном количестве. Добавлять в рацион умеренное количество натуральной соли. Есть овощи и фрукты, в которых много калия.

Важно иметь в виду, что нормальное содержание воды в организме зависит от пола, возраста, количества жира и других индивидуальных особенностей человека. В среднем принято считать, что в женском организме воды около 55%, в мужском — от 65% до 68%. В теле новорожденного ребенка нормальной будет доля воды, эквивалентная 70-80%, а в организме пожилого человека — около 50%.

Как правило, здоровым людям рекомендуют выпивать 1,5-2 литра воды каждый день, чтобы поддерживать баланс. Тем не менее правильнее рассчитывать свою норму исходя из соотношения 10-30 миллилитров воды на один килограмм массы тела.