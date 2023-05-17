Что такое водно-солевой баланс и как его соблюдать
Водно-солевой баланс — соотношение в организме солей и жидкости, которое позволяет ему нормально функционировать. Перевес в пользу одного или другого компонента может привести как к плохому самочувствию, так и к серьезным болезням.
"Рамблер" рассказывает, как ежедневно поддерживать здоровье организма, поддерживая соотношение воды и соли.
Вода доставляет питательные вещества к клеткам тела, а также участвует в удалении из них токсинов и метаболических отходов. Задача солей — удерживать необходимое количество воды вне клеток, чтобы обеспечивать баланс межклеточной и внутриклеточной жидкости.
Чтобы достичь баланса воды и солей, необходимо:
- Каждый день пить воду в достаточном количестве.
- Добавлять в рацион умеренное количество натуральной соли.
- Есть овощи и фрукты, в которых много калия.
Важно иметь в виду, что нормальное содержание воды в организме зависит от пола, возраста, количества жира и других индивидуальных особенностей человека. В среднем принято считать, что в женском организме воды около 55%, в мужском — от 65% до 68%. В теле новорожденного ребенка нормальной будет доля воды, эквивалентная 70-80%, а в организме пожилого человека — около 50%.
Как правило, здоровым людям рекомендуют выпивать 1,5-2 литра воды каждый день, чтобы поддерживать баланс. Тем не менее правильнее рассчитывать свою норму исходя из соотношения 10-30 миллилитров воды на один килограмм массы тела.
При этом показатели могут меняться исходя из того, в каком климате находится человек, каков у него уровень физической активности и насколько он здоров. Если организм тратит больше влаги, чем получает, то есть все причины говорить об обезвоживании.