Почему читать перед сном на самом деле полезно

Чтение книг – увлекательный и развивающий процесс. Однако он не только приносит удовольствие и способствует пополнению словарного запаса. "Рамблер" расскажет, как хобби влияет на работоспособность организма, и почему полезно выделять немного времени перед сном на чтение.