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Почему читать перед сном на самом деле полезно

Чтение книг – увлекательный и развивающий процесс. Однако он не только приносит удовольствие и способствует пополнению словарного запаса. "Рамблер" расскажет, как хобби влияет на работоспособность организма, и почему полезно выделять немного времени перед сном на чтение.

Почему читать перед сном на самом деле полезно
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Практическая польза

Ряд исследований свидетельствует о том, что чтение позволяет:
  1. Снять стресс и снизить тревожность. Если эмоциональные переживания не дают вам уснуть после насыщенного дня, книга может изменить ситуацию. Полчаса чтения способно обеспечить такое же снижение стресса, как занятие йогой или просмотр комедийных фильмов в течение того же времени.
  2. Улучшить качество сна. В 2021 году было проведено исследование: 496 участников эксперимента должны были ежедневно читать книгу в постели перед сном. Через неделю 42% испытуемых почувствовали, что их сон улучшился.
  3. Избавиться от бессонницы. Регулярный недосып может серьезно сказаться на вашем физическом и эмоциональном состоянии. А вот чтение в сочетании с назначенным лечением расстройства способно уменьшить когнитивное возбуждение – "дестимулировать" мозг – перед сном.
  4. Увеличить продолжительность сна. Если у вас нет проблем с засыпанием, однако вы редко высыпаетесь и хотели бы, что сон длился дольше, не будет лишним обратиться за помощью к книгам. Доказано, что чтение в течение короткого времени перед сном может помочь его продлить.
  5. Увеличить продолжительность жизни. Согласно некоторым данным, полученным в ходе научного эксперимента в 2017 году, у хобби есть и более глобальный плюс: оно способно снизить риск смертности.

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