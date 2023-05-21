7 простых и научно доказанных способов улучшить психическое здоровье

Эксперты BBC Science Focus выбрали семь наиболее эффективных способов улучшить эмоциональное состояние и психическое здоровье в целом. Причём всё это подтверждено научно.

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Игнорировать социальные сети. Вам нужно понять, как соцсети заставляют вас чувствовать себя. Если и во время листания ленты, и после этого вы чувствуете себя хорошо, то продолжайте. Но если вас сбивает это с толку, то устройте себе отдых.

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Дышите глубже. Как отмечает профессор психологии Ян Робертсон, глубокое дыхание - это самое эффективное лекарство, и при этом оно не имеет побочных эффектов. Также глубокое дыхание, в особенности дыхание с более длинными выдохами, активирует парасимпатическую нервную систему, которая успокаивает тело. Благодаря долгим, глубоким вдохам при помощи диафрагмы, можно замедлить работу сердца, снизить кровяное давление, уровень тревоги. Известно, что глубокое дыхание - эффективный способ справиться с хронической болью, которая связана со стрессом. Одно из упражнений, которое вы можете попробовать, - это 4-2-4. Нужно сделать вдох, считая до четырёх, задержать дыхание на раз-два, а потом выдохнуть, также считая до четырёх. Всю процедуру повторите не менее 10 раз.

Поддерживать микробиом. Микробиом - это триллионы бактерий, грибков и вирусов в вашем кишечнике, на вашей коже и во всех тканях. Исследования показывают, что здоровый микробиом предполагает и здоровый разум. Проблемы с психическим здоровьем помогут решить также пребиотики и пробиотики.

Уменьшить беспокойство при помощи йоги. Специалисты из Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете обнаружили, что йога может помочь при лечении генерализованного тревожного расстройства. Хотя она менее эффективна, чем когнитивно-поведенческая терапия, если говорить о долгосрочных результатах. В ходе исследования 54% участников, которые занимались йогой, заметили улучшения.

Заняться садоводством. Согласно результатам исследования, проведённого в 2021 году, работа в саду всего два-три раза в неделю значительно улучшает самочувствие и снижает уровень стресса. А у людей, которые занимаются садоводством ежедневно, показатели благополучия были на 6,6% выше, а уровень стресса на 4,2% ниже по сравнению с теми, кто вообще не работал в саду.

Есть больше здоровой пищи. К ней относятся ферментированные продукты, чай, кофе, тёмный шоколад, зелень, несолёные орехи в сыром виде, жирная рыба.

Сократить потребление ультра-переработанной пищи. Это хлеб массового производства, сухие завтраки, газировка, готовая пицца, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты.