Как правильно выбирать время для плановых операций

Действительно, такое мнение есть, но оно верно не для всех и не всегда. Действительно, в жару человек больше потеет, патогенная микрофлора, развивающаяся на кожных покровах активнее, делает послеоперационные швы более подверженными проникновению инфекций. Однако данные о том, что это резко повышает риск осложнений, нельзя считать корректными. Если бы речь шла о хирургии тридцатилетней давности, военно-полевой хирургии, оторванных от цивилизации лечебных учреждениях и т.д., я бы признал, что так и есть. К счастью, сейчас хирургия совсем иная. Мы как специалисты , как профессиональное сообщество постоянно развиваемся и внедряем современные подходы к лечению пациентов.



Валерий Валерьевич Васильков Врач гинеколог-хирург федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Пенза