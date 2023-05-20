Как правильно выбирать время для плановых операций
Бытует мнение, что плановые операции лучше не проводить летом, и наоборот, чем холоднее на улице, тем лучше. "Рамблер" выяснил, правда ли, что для плановых операций необходимо определенное время.
По словам врачей, у такого суждения есть серьезные основания: бактерии размножаются хуже, если ниже температура окружающей среды. Но для современной медицины эти опасения больше неактуальны.
Действительно, такое мнение есть, но оно верно не для всех и не всегда. Действительно, в жару человек больше потеет, патогенная микрофлора, развивающаяся на кожных покровах активнее, делает послеоперационные швы более подверженными проникновению инфекций. Однако данные о том, что это резко повышает риск осложнений, нельзя считать корректными. Если бы речь шла о хирургии тридцатилетней давности, военно-полевой хирургии, оторванных от цивилизации лечебных учреждениях и т.д., я бы признал, что так и есть. К счастью, сейчас хирургия совсем иная. Мы как специалисты , как профессиональное сообщество постоянно развиваемся и внедряем современные подходы к лечению пациентов.
Валерий Валерьевич ВасильковВрач гинеколог-хирург федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Пенза
Меньший риск развития патогенных бактерий не означает, что зимой можно не менять повязки и не обрабатывать швы. Ухаживать за послеоперационной раной нужно всегда. А при нормальном уходе по всем правилам современной медицины, то есть при своевременной смене повязок и обработке швов, риск инфицирования минимален что зимой, что летом.
По этой причине наши пациенты в обязательном порядке приходят поначалу на перевязки к нам, и лишь потом — в поликлинику. Мы предпочитаем сами ухаживать за швами, которые наложили, прежде чем передавать пациентов гинекологам в поликлинике, однако и там правила ухода, как правило, выдерживаются четко.
Валерий Валерьевич ВасильковВрач гинеколог-хирург федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Пенза
При этом в некоторых случаях опасения могут иметь смысл. Например, если у пациента присутствует серьезный лишний вес, который образует фартук и складки.
Жировая клетчатка хуже, чем другие ткани, снабжается кровью, из-за чего в толстом ее слое чаще могут образовываться послеоперационные серомы — скопления жидкости в послеоперационной ране, которые при несвоевременном обнаружении неблагоприятно повлияют на заживление и могут воспалиться, что потребует более длительных перевязок. Впрочем, зимой серомы точно так же подвержены нагноению, и за этим в любом случае надо следить.
Валерий Валерьевич ВасильковВрач гинеколог-хирург федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Пенза
Однако не касается большинства людей с небольшим "животиком". Да и врач при первичном осмотре и после операции оценивает все операционные и послеоперационные риски, тем самым довольно точно прогнозируя, как будет заживать рана и как часто пациент должен приходить на перевязки.