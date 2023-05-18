Мышечная релаксация по Джекобсону: что это и для чего нужно

Практику мышечной релаксации предложил американский врач Эдмунд Джекобсон еще в 1922 году. Занимаясь изучением проявления эмоций у своих пациентов, во время замеров изменения тонуса мышц он обратил внимание, что тело реагирует на эмоциональное перенапряжение физическим – мышечным – напряжением.

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"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, что это за практика и в каких случаях она может пригодиться и помочь каждому.

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Джекобсон построил свою методику мышечной релаксации как раз на обратном: расслабление мышц ведет к эмоциональному расслаблению, то есть к снятию напряжения. Поэтому эта мышечная релаксация вполне эффективно применяется при стрессовых ситуациях, тревоге, напряжении. Эта техника хорошо сработает и когда вы сильно волнуетесь перед мероприятием, вам требуется успокоиться и расслабиться.

Марина Черникова Член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог

Техника заключается в поочередном сильном напряжении, а потом расслаблении разных групп мышц. Можно делать короткие практики, например: сильно-сильно сжимать кулаки и держать напряжение порядка 7 секунд, а после этого резко расслаблять руки на 30-40 секунд. Во время практики обязательна концентрация на ощущениях, которые возникают в той части тела, с которой ведется работа. Может возникать покалывание, тяжесть, легкость, тепло и так далее. Комплексная практика предполагает последовательную работу с разными группами мышц. Начать можно с ног: напрягать пальцы, ступню, голень, икроножную мышцу, а затем и ногу целиком – и таким образом прорабатывая все тело. Либо начать с рук: сжать и расслабить кулак, затем подключить предплечье, локоть, бицепс – так последовательно напрягается и расслабляется все тело.

Важно понимать, что мышечная релаксация по Джекобсону работает только с симптоматикой – вы не решаете глубинную проблему, а работаете с определенной реакцией организма. Конечно, это ни в коем случае не умаляет пользу этой практики, поэтому будет полезно ее освоить и иметь в арсенале самопомощи. Например, при столкновении с тревогой или стрессом с помощью такой релаксации можно быстро привести себя в спокойной состояние.

Марина Черникова Член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог