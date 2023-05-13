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Как приучить себя засыпать раньше и почему это важно

Ни для кого не секрет, что правильный режим и здоровый сон оказывают огромное влияние на качество жизни человека и состояние его организма.

Как приучить себя засыпать раньше и почему это важно
© Unsplash

Однако при всех этих знаниях далеко не каждый справляется с задачей уснуть пораньше. Нередко дело оказывается в том, что в наш век информации голова просто-напросто перегружена, как и нервная система, что мешает спокойно заснуть, но, в то же время, именно по этим же причинам является жизненно-необходимым.

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"Рамблер" поговорил со специалистом и узнал, какие простые способы помогут легче заснуть и почему это так важно сделать в определенное время.

По словам эксперта, очень важно засыпать не позже десяти часов вечера, так как это является самым эффективным временем для сна (это связано с выработкой гормона сна – мелатонина).

Первое что я порекомендую, — в спальне не должно быть никакого искусственного света. Важно зашторивать окна, особенно в летний если период, когда на улице долгое время светло. Наш сон — возможность восстанавливать работу головного мозга, в том числе нервной системы, по этой причине не рекомендуется заниматься высокоинтеллектуальной работой перед сном: читать книжки, работать за компьютером или даже просто в формате отдыха или развлечений пользоваться гаджетами.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Самым правильным решением станет прогулка на свежем воздухе за час до сна. Также следует исключить кофеиносодержащие напитки и никотин в вечерние часы – это все возбуждает центральную нервную систему.

Чем опасен дневной сон

И самый эффективный метод — принятие теплой ванны в течение не более чем пятнадцати минут с добавлением растительных сборов, если на них нет аллергии.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Все это способствует расслаблению нервной системы и раннему засыпанию.

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