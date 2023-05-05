Лайфхаки для быстрого засыпания: советы сомнолога
Бессонница включает в себя не только проблемы с засыпанием, но и с возможностью проснуться. Люди с бессонницей долго ворочаются по ночам и не могут провалиться в сон по разным причинам. Это может быть нервное напряжение, скопление энергии и отсутствие режима сна.
Однако с бессонницей можно и нужно работать. Для этого важно правильно выстроить день и отработать ритуал отхода ко сну. В материале “Рамблера” совместно с сомнологом Романом Бузуновым — лайфхаки быстрого засыпания.
Правильно выстроить рабочий день
Эксперт рекомендует выстраивать свой день в соответствии с графиком сна. Так, нужно стараться меньше нервничать на работе и употреблять меньше чая, кофе и других кофеиносодержащих продуктов. В таком случае у человек могут появиться проблемы со сном из-за тревоги и наличия большого количества кофеина в крови.
“Важно стараться примерно в одно и то же время вставать в рабочие и выходные дни, за 8 часов до сна не употреблять кофеиносодержащие продукты:чай, кофе, шоколад; заниматься регулярной аэробной физической нагрузкой минимум тридцать минут в день:бег, быстрая ходьба, плавание”
Информационный детокс
Перед сном лучше исключить гаджеты, не читать новости и не листать соцсети. Врачи рекомендуют слушать музыку, смотреть легкие фильмы и сериалы, а также читать книги. Важно исключить новую информацию, которую мозг будет долго обрабатывать, иначе проблемы со сном будут гарантированы.
“Большое количество информации возбуждает мозг, и мы не можем заснуть. Важно за 2 часа до сна исключать гаджеты”
Техники мышечной релаксации
Сомнолог рекомендует попробовать техники, направленные на расслабление мышц. Можно поочередно расслаблять свое тело, двигаясь сверху вниз. Концентрация поможет снять напряжение с мышц. Также в этом плане хорошо работает визуализация: представьте, что вы лежите у берега моря или в любом другом месте, где вы чувствовали себя хорошо.
Гигиена спальни и ритуал отхода ко сну
Ежедневно ритуал отхода ко сну должен быть один, чтобы организм привык и перестроился под него. Тогда после отработки определенных действий человек захочет спать. Существует также понятие как “гигиена спальни”. Его тоже надо соблюдать для крепкого и здорового сна.
“Важно обращать внимание и на гигиену самой спальни: в спальне должно быть прохладно, темно, тихо”