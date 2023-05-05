Какие заболевания могут вызвать овощные соленья

Ни один праздник не обходится без овощных соленьев на столе. Это — отличная закуска, которая подходит под любое блюдо и напиток. Кроме того, у каждого дома есть закатанные банки на зиму с разносолами.

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Однако это любимая закуска может быть опасна из–за большого количества соли. О том, какие заболевания она вызывает, — в материале “Рамблера”.

В КНР также любят употреблять соленья, поэтому ученые из этой страны решили провести исследование о влиянии разносолов на организм. Результаты опубликованы в журнале BMC Medicine.

Объектом исследования стали показатели здоровья жителей Китая. Всего было проанализировано 440 анкет людей, возраст которых составил от 30 до 79 лет. Все они вели обычный образ жизни и их рацион ничем не отличался от того, что употребляют другие жители КНР.

Создать исследование о соленьях ученых направило то, что большинство экспертов исследуют пользу свежих овощей и фруктов. Она уже доказана, поэтому ученые в Китае стали рассматривать соленые овощи как предмет исследования.

За время исследования ученые зафиксировали более 28 тысяч смертей. Они пояснили, что употребления солений не было связано с риском высокой смертности. Однако выяснилось, что наличие большого количества соли в рационе может привести к другим заболеваниям.

Одним из таких ученые назвали гипертонию. Они отметили, что из-за скопления соли почки начинают работать не так продуктивно, как должны. Из-за этого в организме продолжает накапливаться соль, сбивая водный баланс. От этого страдает сердечно-сосудистая система и появляется гипертония.