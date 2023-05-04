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Вредно ли спать с включенным светом

Кто не засыпал хотя бы раз в жизни с включенным светом или телевизором? Наверняка, таких людей найдется немного. Кто-то не придает значения этому, а кто-то, скорее всего замечал, что на следующее утро гарантировано состояние разбитости и усталость.

Вредно ли спать с включенным светом
© Unsplash

На вопрос, вредно ли спать при свете, "Рамблеру" отвечает эксперт - Денис Прокофьев.

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Наступление темноты становится для шишковидной железы тем, самым сигналом к выработке мелатонин, поэтому вечером человек чувствует сонливость. Ночью уровень этого гормона достигает пиковых значений. Происходит это примерно между двумя и четырьмя часами, а к восьми-девяти утра уровень мелатонина снижается.

Яркий свет мешает нормальной выработке мелатонина, а в результате человеку сложнее заснуть, и если это получается, сон в основном остается поверхностным.

Сон состоит из четырех основных стадий: полусонное состояние, стадия неглубоко сна, медленного сна и быстрого сна. Здоровый сон — это повторение этого цикла. Чтобы легко засыпать и быстро просыпаться необходимо соблюдать гигиену сна.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Гигиена сна подразумевает, что человек должен:

  • засыпать в одно и то же время,
  • перед сном принимать теплую ванну или расслабляющий душ,
  • за полчаса до сна не использовать книг, компьютеров и телевизоров,
  • исключить кофеин и алкоголь сразу после обеда,
  • проветривать спальню.

Если ночью будет гореть свет, стадии быстрого и медленного сна будут нарушаться. Человек не сможет отдохнуть во сне.

Также, по мнению Дениса Прокофьева, важно находиться в кровати только для сна. То есть в кровати не нужно есть или работать.

Стоит помнить, что человек подвержен биоритмам. На протяжении длительного времени человек ложился спать с заходом солнца и просыпался с рассветом. Поэтому самое важное правило — ни в коем случае не спать при дневном сне, так как это вызывает проблемы, связанные с нарушением биоритма.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

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Денис Прокофьев напоминает, что идеальный сон с 22:00 до 2:00 часов, и советует создавать идеальную темноту в помещении для сна. В этом помогут шторы, блокирующие свет, и выключение всех источников света.

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