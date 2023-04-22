Врач назвал опасные причины чувства разбитости по утрам

Причины утреннего чувства разбитости раскрыл врач-невролог Сергей Длин в беседе изданием Life.

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По словам специалиста, чаще всего причиной утренней разбитости становится сон рядом с включенными гаджетами.

Сергей Длин также отметил, что хроническая усталость по утрам может быть связана со слишком высокой температурой в спальне и обилием света. Оптимальная температура в спальне должна быть на уровне 20-22 градусов, не выше. Кроме того, нужно обеспечить полную темноту в спальне и перевести все гаджеты в режим не беспокоить".

Только в этих условиях будет вырабатываться гормон мелатонин, регулирующий сон.

Но есть и другие, более опасные причины утренней усталости - это различные психические заболевания. Депрессия, нервозность и повышенная тревожность переводят организм в состояние повышенного стресса.

"Этот стресс будет постоянно влиять и на работу гормональной системы, на работу надпочечников, на работу внутренних органов, в том числе желудочно-кишечного тракта. То есть со временем в организме может нарушиться целая цепочка и возникнут заболевания", - объяснил Сергей Длин.

Если сон восстановить не удается, то нужно образаться к специалисту.