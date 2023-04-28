Как работает дыхательная гимнастика Стрельниковой и эффективна ли она

Дыхательная гимнастика Стрельниковой — уникальная методика, основная задача которой – повышение общего объема легких.

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Очень многие специалисты рекомендуют ее как для профилактики, так и для лечения множества заболеваний: от вирусных и инфекционных до проблем с сердцем или лишним весом.

"Рамблер" решил разобраться, в чем польза этой гимнастики и так ли она эффективна на самом деле. Чтобы узнать ответы на интересующие нас вопросы, мы поговорили с нашим экспертом – врачом общей практики Денисом Прокофьевым.

Основное и самое важное отличие дыхательной гимнастики Стрельниковой от классической дыхательной гимнастики состоит в том, что при выполнении упражнений по методике Стрельниковой задействованы все структуры дыхательной системы:

межреберные мышцы,

межреберные нервы,

бронхи различного диаметра,

дыхательные пути носоглотки.

Тем самым разрабатываются все самые важные структуры дыхательной системы. Но важно отметить, что дыхательная гимнастика должна проходить под контролем врача лечебной физической культуры или врача-методиста либо физиотерапевта, так как у данного метода есть ряд ограничений и игнорировать их может быть опасно. В первую очередь, они связаны с острыми воспалительными процессами и с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Для того, чтобы узнать, какие именно упражнения лучше выполнять конкретно вам с вашим заболеванием и соблюдать правильную технику, проконсультируйтесь со специалистом.