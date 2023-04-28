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41 минуту назад

Как работает дыхательная гимнастика Стрельниковой и эффективна ли она

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Дыхательная гимнастика Стрельниковой — уникальная методика, основная задача которой – повышение общего объема легких.

Как работает дыхательная гимнастика Стрельниковой и эффективна ли она
Фото: UnsplashUnsplash

Очень многие специалисты рекомендуют ее как для профилактики, так и для лечения множества заболеваний: от вирусных и инфекционных до проблем с сердцем или лишним весом.

"Рамблер" решил разобраться, в чем польза этой гимнастики и так ли она эффективна на самом деле. Чтобы узнать ответы на интересующие нас вопросы, мы поговорили с нашим экспертом – врачом общей практики Денисом Прокофьевым.

Основное и самое важное отличие дыхательной гимнастики Стрельниковой от классической дыхательной гимнастики состоит в том, что при выполнении упражнений по методике Стрельниковой задействованы все структуры дыхательной системы:

  • межреберные мышцы,
  • межреберные нервы,
  • бронхи различного диаметра,
  • дыхательные пути носоглотки.
Тем самым разрабатываются все самые важные структуры дыхательной системы. Но важно отметить, что дыхательная гимнастика должна проходить под контролем врача лечебной физической культуры или врача-методиста либо физиотерапевта, так как у данного метода есть ряд ограничений и игнорировать их может быть опасно. В первую очередь, они связаны с острыми воспалительными процессами и с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Для того, чтобы узнать, какие именно упражнения лучше выполнять конкретно вам с вашим заболеванием и соблюдать правильную технику, проконсультируйтесь со специалистом.

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После приема у врача и обсуждения этого вопроса, выполнять упражнения вы сможете и самостоятельно в домашних условиях.

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