Как работает дыхательная гимнастика Стрельниковой и эффективна ли она

Дыхательная гимнастика Стрельниковой — уникальная методика, основная задача которой – повышение общего объема легких.
Очень многие специалисты рекомендуют ее как для профилактики, так и для лечения множества заболеваний: от вирусных и инфекционных до проблем с сердцем или лишним весом.
"Рамблер" решил разобраться, в чем польза этой гимнастики и так ли она эффективна на самом деле. Чтобы узнать ответы на интересующие нас вопросы, мы поговорили с нашим экспертом – врачом общей практики Денисом Прокофьевым.
Основное и самое важное отличие дыхательной гимнастики Стрельниковой от классической дыхательной гимнастики состоит в том, что при выполнении упражнений по методике Стрельниковой задействованы все структуры дыхательной системы:
Для того, чтобы узнать, какие именно упражнения лучше выполнять конкретно вам с вашим заболеванием и соблюдать правильную технику, проконсультируйтесь со специалистом.
После приема у врача и обсуждения этого вопроса, выполнять упражнения вы сможете и самостоятельно в домашних условиях.