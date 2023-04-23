Пять способов остановить ожирение печени

Печень является одним из важнейших органов, выполняющим множество жизненно важных функций, в том числе выработку желчи, необходимой для пищеварения, хранение железа, производство белка и преобразование питательных веществ в энергию. Однако, если в печени накапливается слишком много жира, это может привести к состоянию, называемому жировой болезнью печени. Здоровая печень содержит небольшое количество жира. Когда жир достигает от 5 до 10 процентов веса печени, ситуация становится опасной для здоровья.

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По словам врачей, употребление избыточного количества углеводов и жиров в рационе приводит к накоплению жира в печени, потому что он не полностью используется в качестве энергии. Когда жир не расщепляется должным образом, он накапливается в печени. О том, как остановить этот процесс, читайте в материале "Рамблера".

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Существуют в основном две формы жировой болезни печени — алкогольная жировая болезнь печени и неалкогольная жировая болезнь печени. Основные симптомы жировой болезни печени включают усталость, боль в животе и диспепсию или расстройство желудка. Среди заболеваний, связанных с ожирением печени, называют диабет 2 типа и ожирение.

Есть несколько способов обратить или остановить ожирение печени.

Питание

Дело не в углеводах или жирах, а в калориях. Наиболее эффективны низкокалорийные диеты (от 1000 до 1500 калорий в день с дефицитом от 500 до 750 калорий каждый день).

Рекомендуемая диета для уменьшения ожирения печени — это белковая диета с салатами, яйцами, бобовыми с высоким содержанием клетчатки, цельными зернами, фруктами и овощами и без рафинированных углеводов или насыщенных жиров.

Сон

Недостаточный сон (менее шести часов в день) связан ухудшением жировой дистрофии печени. Если мы не спим, тело не восстанавливает себя. Следовательно, важно спать не менее 10 часов, чтобы клетки могли регенерироваться, а токсины, вырабатываемые печенью, эффективно удаляться.

Нет алкоголю

Наиболее распространенной причиной ожирения печени является употребление алкоголя. Самый безопасный уровень алкоголя в вопросе предотвращения жировой дистрофии печени равен нулю. Прекратите употребление алкоголя и вместо этого переключитесь на безалкогольные алкогольные напитки с низким содержанием калорий.

Сладкие напитки

От подслащенных напитков и обработанных пищевых продуктов с глюкозой стоит отказаться, потому как они могут значительно увеличить количество жира в печени и связаны с ожирением печени как у детей, так и у взрослых.

Искусственные подсластители