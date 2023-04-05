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2 часа назад

5 домашних аллергенов, которых стоит опасаться

Мира Маркина

Немногие знают об этом, но порой простые бытовые вещи могут спровоцировать приступ аллергии даже у тех людей, которые с аллергией никогда не сталкивались.

5 домашних аллергенов, которых стоит опасаться
Фото: UnsplashUnsplash

К счастью, если знать о домашних аллергенах, шанс столкнуться с бытовой аллергией значительно ниже.

Подробнее о вещах, с которыми следует быть осторожнее – в материале "Рамблера".

Ковры

Этот для многих излюбленный предмет обихода также является любимым местом обитания клещей. Чтобы не столкнуться с ними, время от времени следует проводить глубокую чистку ковров. Сделать это можно как самостоятельно, так и посредством клининга.

Кондиционеры

Новые кондиционеры не только поддерживают комфортную температуру в помещении, но и отфильтровывают воздух. Однако со временем в кондиционерах скапливается огромное количество аллергенов. Вот почему хотя бы раз в год важно менять фильтры устройства.

Мягкие игрушки

Их неслучайно называют "пылесборниками": пылевые клещи любят мягкие игрушки и часто оседают в них. Таким образом, игрушки превращаются в один большой аллерген.

Постельное белье

Кровать – то место, где мы проводим огромное количество времени. И, увы, именно наша постель является идеальной средой для развития микробов и бактерий, потому что здесь тепло и влажно. Чтобы снизить риск встречи с пылевыми клещами, ежедневно встряхивайте белье, а также меняйте его хотя бы раз в неделю.

Три вопроса доктору об аллергии

Душевая занавеска

В ванной воздух всегда более теплый и влажный, чем в других частях квартиры. Неудивительно, что именно здесь чаще всего появляется плесень. Даже если ее совсем немного, она все равно может вызвать сильную аллергию.

ЗОЖ,
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