Три вопроса доктору о накопительной и сезонной аллергии

С наступлением весны многих из нас начинает мучить аллергия. Кто-то страдает от нее с детства, а кто-то замечает ее проявления неожиданно уже во взрослом возрасте. О том, почему возникает накопительная аллергия, как ее предотвратить и лечить, "Рамблеру" рассказала врач аллерголог-иммунолог Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Юлия Миневич.

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Почему аллергия может возникнуть неожиданно

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Аллергия – это реакция на попадание в организм враждебных иммунной системе веществ. Часто болезнь возникает не сразу после контакта с аллергеном, а спустя некоторое время, даже если пациент никогда не испытывал аллергических реакций раньше. Подобный эффект называется накопительной аллергией.

Причиной заболевания является то, что организм постоянно подвергается влиянию низких доз аллергенов, которые не может полностью устранить. Когда количество аллергенов достигает критического уровня, иммунная система начинает реагировать на них, способствуя появлению соответствующей реакции.



Накопительная аллергия может быть вызвана многими факторами, такими как: пыльца, пыль, мох, плесень и шерсть животных. Некоторые продукты питания также способствуют развитию проблемы.

Миневич Юлия Вячеславовна Врач аллерголог-иммунолог Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)

Есть ли способы подготовить организм аллергика к весне

С наступлением весны многие пациенты с аллергией начинают беспокоиться о том, как избежать неприятных симптомов, таких как зуд, насморк, кашель, астма и краснота глаз.

По словам специалиста, профилактика аллергии начинается задолго до начала весны.

Один из самых эффективных способов — это посещение аллерголога и прохождение необходимых обследований, по результатам которых врач подберет индивидуальную терапию.



Кроме того, существует ряд общих рекомендаций, которые помогут снизить риск возникновения аллергии весной. В первую очередь, необходимо следить за чистотой в доме, регулярно проветривать помещения и убирать пыль.



Следует избегать контакта с аллергенами, такими как цветение растений, пыльца и шерсть животных, используя маски и противоаллергические препараты. Миневич Юлия Вячеславовна Врач аллерголог-иммунолог Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)

Новые методики в лечении аллергии

Помимо различных лекарственных средств, таких как спреи и капли для носа и глаз, по словам врача, справиться с неприятными симптомами поможет иммунотерапия.

Это инновационная методика лечения аллергии, заключающаяся в постепенном введении в организм аллергена в небольших дозах, что позволяет со временем привыкнуть к нему и уменьшать риск возникновения болезненных реакций.

Миневич Юлия Вячеславовна Врач аллерголог-иммунолог Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)