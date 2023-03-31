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2 часа назад

Кому необходимо покупать зубную пасту без фтора

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Далеко не все в курсе, что фтор в составе зубной пасты полезен не для каждого. В некоторых случаях он может навредить зубам.

Кому необходимо покупать зубную пасту без фтора
Фото: UnsplashUnsplash

Чтобы разобраться, кому стоит тщательнее относиться к выбору зубной пасты и в каких случаях опасен фтор, мы поговорили с врачом общей практики Денисом Прокофьевым.

Фтор — важнейший элемент, но его переизбыток может быть опасен. Больше всего фтора человек получает с питьевой водой, его количество в воде в разных регионах отличается. Плюс к этому человек получает фтор из зубной пасты.

Чем выше концентрация фтора в пасте, тем лучше она восстанавливает эмаль. Профилактически эта концентрация достигает около 900 мг на килограмм пасты. Максимально допустимое суточное потребление — 10 мг. Соответственно, если будет переизбыток фтора, начнутся необратимые процессы во всех костных структурах, начнет ухудшаться свертываемость крови. Поэтому за концентрацией фтора в организме обязательно нужно следить. Есть такая международная аббревиатура PPM. В хорошей пасте она не будет превышать отметку в 900 единиц. Обычна эта аббревиатура указывается на тюбике.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Однако если вы знаете, что в вашем регионе в воде много фтора, или у вас уже есть такое заболевание, как флюороз (вызванное переизбытком фтора), отдавайте при покупке предпочтение пастам, в составе которых фтор отсутствует.

Флюороз: причины появления пятен на зубах и меры профилактики

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