Кому необходимо покупать зубную пасту без фтора

Далеко не все в курсе, что фтор в составе зубной пасты полезен не для каждого. В некоторых случаях он может навредить зубам.

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Чтобы разобраться, кому стоит тщательнее относиться к выбору зубной пасты и в каких случаях опасен фтор, мы поговорили с врачом общей практики Денисом Прокофьевым.

Фтор — важнейший элемент, но его переизбыток может быть опасен. Больше всего фтора человек получает с питьевой водой, его количество в воде в разных регионах отличается. Плюс к этому человек получает фтор из зубной пасты.

Чем выше концентрация фтора в пасте, тем лучше она восстанавливает эмаль. Профилактически эта концентрация достигает около 900 мг на килограмм пасты. Максимально допустимое суточное потребление — 10 мг. Соответственно, если будет переизбыток фтора, начнутся необратимые процессы во всех костных структурах, начнет ухудшаться свертываемость крови. Поэтому за концентрацией фтора в организме обязательно нужно следить. Есть такая международная аббревиатура PPM. В хорошей пасте она не будет превышать отметку в 900 единиц. Обычна эта аббревиатура указывается на тюбике.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог