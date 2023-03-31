Кому необходимо покупать зубную пасту без фтора

Далеко не все в курсе, что фтор в составе зубной пасты полезен не для каждого. В некоторых случаях он может навредить зубам.
Чтобы разобраться, кому стоит тщательнее относиться к выбору зубной пасты и в каких случаях опасен фтор, мы поговорили с врачом общей практики Денисом Прокофьевым.
Фтор — важнейший элемент, но его переизбыток может быть опасен. Больше всего фтора человек получает с питьевой водой, его количество в воде в разных регионах отличается. Плюс к этому человек получает фтор из зубной пасты.
Однако если вы знаете, что в вашем регионе в воде много фтора, или у вас уже есть такое заболевание, как флюороз (вызванное переизбытком фтора), отдавайте при покупке предпочтение пастам, в составе которых фтор отсутствует.