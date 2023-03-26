Почему нельзя пить чай на ночь

Для многих людей кружка чая перед сном – настоящий ритуал, без которого сложно представить день. Однако, несмотря на полезные свойства чая, специалисты все же не рекомендуют употреблять этот напиток незадолго до сна. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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В чае содержатся полезные аминокислоты и витамины. Кроме того, напиток обладает сосудорасширяющими, мочегонными и противомикробными свойствами. Вот только напиток едва ли будет полезен, если вы выпьете его перед тем, как лечь спать.

Дело в том, что выпитый перед сном чай не позволяет почкам переключиться на "ночной режим". Иначе говоря, даже в ночное время суток мы не даем органам мочевыделительной системы отдохнуть, из-за чего им приходится работать на пределе своих возможностей.

Важно отметить, что в данном случае нагрузку испытывают не только почки – давление также повышается. Вот почему люди, привыкшие выпивать перед сном одну-две чашки чая, отмечают, что по утрам их давление выше обычного.

Если от вечернего чаепития отказаться не удается, старайтесь выпивать последнюю кружку чая не позднее, чем за два часа до сна. Кроме того, помните о том, что вечерний чай не должен быть крепким и горячим.