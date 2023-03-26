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1 час назад

Почему нельзя пить чай на ночь

Мира Маркина

Для многих людей кружка чая перед сном – настоящий ритуал, без которого сложно представить день. Однако, несмотря на полезные свойства чая, специалисты все же не рекомендуют употреблять этот напиток незадолго до сна. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Почему нельзя пить чай на ночь
Фото: UnsplashUnsplash

В чае содержатся полезные аминокислоты и витамины. Кроме того, напиток обладает сосудорасширяющими, мочегонными и противомикробными свойствами. Вот только напиток едва ли будет полезен, если вы выпьете его перед тем, как лечь спать.

Дело в том, что выпитый перед сном чай не позволяет почкам переключиться на "ночной режим". Иначе говоря, даже в ночное время суток мы не даем органам мочевыделительной системы отдохнуть, из-за чего им приходится работать на пределе своих возможностей.

Важно отметить, что в данном случае нагрузку испытывают не только почки – давление также повышается. Вот почему люди, привыкшие выпивать перед сном одну-две чашки чая, отмечают, что по утрам их давление выше обычного.

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Если от вечернего чаепития отказаться не удается, старайтесь выпивать последнюю кружку чая не позднее, чем за два часа до сна. Кроме того, помните о том, что вечерний чай не должен быть крепким и горячим.

И наконец, следует обращать внимание на сорта чая, который вы употребляете вечером. К примеру, от популярного японского чая матча в темное время суток лучше отказаться. Он стимулирует работу мозга и выработку энергии, поэтому после такого чаепития вам едва ли удастся крепко уснуть.

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