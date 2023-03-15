Почему кофе стоит пить через два часа после пробуждения

Многие люди ежедневно пьют кофе по утрам и не представляют свою жизнь без этого ритуала. Однако мало кто знает: для того, чтобы по-настоящему взбодриться, любимый многими напиток следует выпивать лишь через два часа после пробуждения или позже. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: Unsplash Unsplash

Ученые изучили влияние кофе на эффективность и бодрость людей в течение дня и пришли к выводу, что лучше всего употреблять напиток через несколько часов после того, как вы проснулись. К примеру, если вы встаете в 8 утра, кофе следует пить с 10 до 12 часов. В таком случае бодрящий эффект продержится дольше, и вы будете чувствовать себя лучше.

Почему так происходит? Все дело в "гормоне стресса", кортизоле. Примерно через 45 минут после пробуждения уровень кортизола достигает пиковых значений, а после этого естественным образом снижается. Если употреблять кофеин в то время, когда в организме много кортизола, эффект от выпитого кофе будет сложно почувствовать.