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1 час назад

Почему кофе стоит пить через два часа после пробуждения

Мира Маркина

Многие люди ежедневно пьют кофе по утрам и не представляют свою жизнь без этого ритуала. Однако мало кто знает: для того, чтобы по-настоящему взбодриться, любимый многими напиток следует выпивать лишь через два часа после пробуждения или позже. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Почему кофе стоит пить через два часа после пробуждения
Фото: UnsplashUnsplash

Ученые изучили влияние кофе на эффективность и бодрость людей в течение дня и пришли к выводу, что лучше всего употреблять напиток через несколько часов после того, как вы проснулись. К примеру, если вы встаете в 8 утра, кофе следует пить с 10 до 12 часов. В таком случае бодрящий эффект продержится дольше, и вы будете чувствовать себя лучше.

Почему так происходит? Все дело в "гормоне стресса", кортизоле. Примерно через 45 минут после пробуждения уровень кортизола достигает пиковых значений, а после этого естественным образом снижается. Если употреблять кофеин в то время, когда в организме много кортизола, эффект от выпитого кофе будет сложно почувствовать.

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Вдобавок к этому, кофе может повлиять на уровень кортизола, а также выработать толерантность к кофеину. В данном случае организму потребуется больше кофе, чтобы взбодриться. А это, в свою очередь, чревато злоупотреблением напитка, которое может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе.

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