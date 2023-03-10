Не навреди: что важно знать о массаже в домашних условиях

Нередко мы просим сделать массаж своих домашних, чтобы расслабить мышцы или снять с них напряжение, или же на тех местах, где это возможно, производим самомассаж.

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"Рамблер" поговорил с экспертом, врачом общей практики Денисом Прокофьевым, и спросил, что важно знать в таких случаях, чтобы не навредить организму во время выполнения непрофессионального массажа, и стоит ли его делать самостоятельно.

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Массаж может быть спортивным, лечебным или косметическим. Основные задачи любого из видов массажа – усиление кровотока и снятие спазма мышцы. И прежде чем приступать к массажу, важно понимать, для чего именно он сейчас будет проводиться.

По словам эксперта, перед началом массажа важно:

осмотреть кожные покровы и убедиться, что нет никаких ран, ссадин или любых других повреждений кожи;

узнать, не является ли человек гипертоником, потому что в случае, если случалось острое нарушение мозгового кровообращения или он страдает гипертонической болезнью, усиление кровотока, например, в шейно-воротниковой зоне может сильно навредить его состоянию.

Самомассаж, по мнению специалиста, не способен привести к особым результатам. Для выполнения эффективного массажа нужно иметь представление о сосудах, токе лимфы, расположении внутренних органов.

Профессиональные массажисты учатся довольно долго. Как правило, э то либо фельдшер, либо врач, имеющие представление о внутреннем строении организма. Это важно, потому что, безусловно, без этих знаний, можно серьезно навредить. И баночный, и ручной, и аппаратный массажи имеют особые показания и противопоказания.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Пожалуй, один из самых опасных видов массажей – массаж лица.

Это объясняется тем, что множество патологий вследствие неправильного массажа могут лишь усилиться.

Так, например, неверный массаж лица при наличии у человека гайморита, может привести к тому, что гной просто разнесется по всем пазухам. А наличие грыжи на позвоночнике, о которой неизвестно перед сеансом массажа, может привести к защемлению нерва, которое, в свою очередь, даст очень сильный болевой синдром. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог