Не навреди: что важно знать о массаже в домашних условиях

Нередко мы просим сделать массаж своих домашних, чтобы расслабить мышцы или снять с них напряжение, или же на тех местах, где это возможно, производим самомассаж.
"Рамблер" поговорил с экспертом, врачом общей практики Денисом Прокофьевым, и спросил, что важно знать в таких случаях, чтобы не навредить организму во время выполнения непрофессионального массажа, и стоит ли его делать самостоятельно.
Массаж может быть спортивным, лечебным или косметическим. Основные задачи любого из видов массажа – усиление кровотока и снятие спазма мышцы. И прежде чем приступать к массажу, важно понимать, для чего именно он сейчас будет проводиться.
По словам эксперта, перед началом массажа важно:
Самомассаж, по мнению специалиста, не способен привести к особым результатам. Для выполнения эффективного массажа нужно иметь представление о сосудах, токе лимфы, расположении внутренних органов.
Пожалуй, один из самых опасных видов массажей – массаж лица.
Это объясняется тем, что множество патологий вследствие неправильного массажа могут лишь усилиться.
Потому в любом случае перед проведением массажа важно проводить тщательную диагностику. Даже если вы идете к профессионалу. А за безопасным и эффективным массажем все же идти лучше именно к ним, а не заниматься этим дома.