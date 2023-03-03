Тренер объяснил, как быстро и безопасно нарастить бицепс

Чтобы грамотно тренировать одну группу мышц, важно уделять внимание мышцам-антагонистам, которые формируют пропорции и отвечают за обратное движение целевой группы. Об этом рассказал эксперт-методист, тренер Руслан Панов "Газете.ру".

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Специалист пояснил: чтобы быстро увеличить объем бицепса, необходимо контролировать три фактора: упражнения, питание, восстановление. Питаться важно сбалансированно, но постепенно увеличивать долю белка и перед тренировкой принимать белковые добавки.

После занятий спортом бицепс, как и любые мышцы, обязательно стоит восстановить. Для этого его нужно растягивать его в максимальной амплитуде, а также использовать технику самомассажа. Восстановление снимает напряжение и делает мышцы готовыми к новым упражнениям.

Принцип тренировки, отмечает Руслан Панов, один — сгибание предплечья. Но можно делать упражнения разного типа: на силовых блочных тренажерах, со свободным весом. Сначала стоит разогреть бицепс на малых весах, а затем увеличивать нагрузку с каждым подходом. Эксперт отмечает, что можно взять максимальный вес и в самом начале: микротравмы, которые возникнут, обрастут новыми мышечными клетками.

Руслан Панов рекомендует наращивать мышцы естественным образом, без специальных препаратов. При этом прибегать к экстремальным тренировкам также не стоит: они могут принести больше вреда, чем пользы.

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