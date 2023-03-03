Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
2 часа назад

Тренер Панов объяснил, как быстро и безопасно нарастить бицепс

Мира Маркина

Чтобы грамотно тренировать одну группу мышц, важно уделять внимание мышцам-антагонистам, которые формируют пропорции и отвечают за обратное движение целевой группы. Об этом рассказал эксперт-методист, тренер Руслан Панов "Газете.ру".

Тренер объяснил, как быстро и безопасно нарастить бицепс
Фото: PxherePxhere

Специалист пояснил: чтобы быстро увеличить объем бицепса, необходимо контролировать три фактора: упражнения, питание, восстановление. Питаться важно сбалансированно, но постепенно увеличивать долю белка и перед тренировкой принимать белковые добавки.

После занятий спортом бицепс, как и любые мышцы, обязательно стоит восстановить. Для этого его нужно растягивать его в максимальной амплитуде, а также использовать технику самомассажа. Восстановление снимает напряжение и делает мышцы готовыми к новым упражнениям.

Как восстановить мышцы и суставы после спортивных травм

Принцип тренировки, отмечает Руслан Панов, один — сгибание предплечья. Но можно делать упражнения разного типа: на силовых блочных тренажерах, со свободным весом. Сначала стоит разогреть бицепс на малых весах, а затем увеличивать нагрузку с каждым подходом. Эксперт отмечает, что можно взять максимальный вес и в самом начале: микротравмы, которые возникнут, обрастут новыми мышечными клетками.

Руслан Панов рекомендует наращивать мышцы естественным образом, без специальных препаратов. При этом прибегать к экстремальным тренировкам также не стоит: они могут принести больше вреда, чем пользы.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как сохранить силу мышц в старости.

ЗОЖ,Руслан Панов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий