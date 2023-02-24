Чтобы риск потерять мышечную массу при старении стал ниже, стоит использовать силовые тренировки, рациональное питание и витамин D. Об этом эндокринолог Юлия Онучина рассказала "Газете.ру".

По словам специалиста, при возрастной саркопении мышечной массы становится меньше, тело из упругого превращается в дряблое, появляются трудности с равновесием. С 30 лет человек за каждое десятилетие жизни теряет около 8% мышечной массы, а к седьмому десятку показатель увеличивается. К 80 годам у человека может исчезнуть больше половины мышечной массы.

Согласно одному из последних исследований университета Эребру, ощутимо снизить риск саркопении удастся, если начать делать несложные силовые упражнения в 40-50 лет. Однако, отмечает Юлия Онучина, есть и другие методы.

По словам врача, также в числе главных способов профилактики оптимальное потребление белка и прием витамина D. Физическая нагрузка тоже в этом списке: стоит чередовать кардиотренировки и силовые.

Помимо этого, отмечает Онучина, для здорового старения уже в среднем возрасте важно контролировать уровень холестирина, липидов низкой плотности и глюкозы в крови, а также наблюдать за артериальным давлением.