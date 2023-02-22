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3 часа назад

Как правильно действовать, если человек подавился: видео

Мира Маркина

В такой опасной ситуации может оказаться каждый: внезапно подавиться способен не только маленький ребенок, но и взрослый человек.

В этот момент крайне важно не паниковать, как можно быстрее распознать ситуацию и предпринять все необходимые действия.

Уже не раз опровергался миф о том, что в таком случае необходимо постучать человеку по спине – это делать запрещается, так как ситуацию таким образом можно лишь серьезно усугубить.

Как правильно действовать, показал в своем видеоролике пользователь социальной сети TikTok с ником @navigator.zdorovya. В видео подробно показано, каким образом оказать помощь тому, кто подавился и не может при этом дышать и самостоятельно избавиться от застрявшего в гортани предмета или продукта.

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