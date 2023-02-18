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2 часа назад

Как справиться с болью в пояснице во время ходьбы: видео

Мария Кимакович

Боль, возникающая при ходьбе, доставляет много дискомфорта и ограничивает подвижность.

Неприятные ощущения в поясничном отделе появляются из-за спазмов, которые возникают из-за нестабильности тазовых мышц.

Врач-реабилитолог и физический терапевт Михаил Сорокин

показал упражнение, которое укрепит мышцы таза и поможет избавиться от возникающего болевого синдрома во время ходьбы.

Что делать, если свело ногу

Подробнее о том, как справиться с болью в пояснице, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как справиться с болью в поврежденной конечности.

ЗОЖ,Видео,Михаил Сорокин,
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