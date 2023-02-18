Как справиться с болью в пояснице во время ходьбы: видео

Боль, возникающая при ходьбе, доставляет много дискомфорта и ограничивает подвижность.

Неприятные ощущения в поясничном отделе появляются из-за спазмов, которые возникают из-за нестабильности тазовых мышц.

Врач-реабилитолог и физический терапевт Михаил Сорокин

показал упражнение, которое укрепит мышцы таза и поможет избавиться от возникающего болевого синдрома во время ходьбы.

Подробнее о том, как справиться с болью в пояснице, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как справиться с болью в поврежденной конечности.