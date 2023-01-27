"Из своего опыта и опыта знакомых кардиохирургов добавлю, что примерно половина пациентов, которые ранее успешно перенесли операцию после инфаркта, но при этом не бросили курить, рано или поздно сталкиваются с новым инфарктом", — пишет врач.