Можно ли на самом деле умереть от щекотки

Щекотка — довольно безобидное занятие, вызывающее специфическую нервную реакцию. Однако существуют данные о способности щекотки нанести серьезный вред здоровью, а в Средневековье этот метод воздействия на человека даже применяли в качестве наказания. "Рамблер" выяснил, может ли щекотка привести к летальному исходу.

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Щекотка — это механическое воздействие на кожу человека, раздражающее рецепторы и вызывающее непроизвольный смех и мышечные сокращения. Существуют более чувствительные к щекотке места, как правило, богатые нервными окончаниями. Данные чувствительные зоны у всех индивидуальны, это может быть зона подмышечной впадины, пятки, боковая поверхность грудной клетки. Степень чувствительности индивидуальна и зависит как от количества расположенных рецепторов, так и от порога чувствительности.

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Негативные последствия от щекотки

Реакция на раздражение рецепторов на щекотку характеризуется непроизвольным смехом, мышечными сокращениями, расширением сосудов и учащением сердцебиением. На фоне воздействия нередким может стать непроизвольное мочеиспускание при наличии слабости мышц тазового дна. У пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы, на фоне воздействия может повыситься артериальное давление и вызывать резкий спазм сосудов, на фоне их расширения.

Щекотка – как единственная причина смерти абсолютно здорового человека маловероятна. Но негативные последствия на фоне подобного воздействия у лиц, страдающих хроническими заболевания, вполне вероятны. Поэтому злоупотреблять этим занятием не стоит, если человек крайне чувствителен. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»