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3 часа назад

5 предметов, после контакта с которыми нужно срочно мыть руки

Мира Маркина

Казалось бы, за годы пандемии все жители Земли приучили себя тщательно мыть руки. Однако немногие знают о том, что делать это нужно не только по возвращении с улицы, но также после контакта с некоторыми предметами. Подробнее об этих предметах – в материале "Рамблера".

5 предметов, после контакта с которыми нужно срочно мыть руки
Фото: unsplash.comunsplash.com

Деньги

Монеты и банкноты – настоящий рассадник всевозможных бактерий, вирусов и даже ДНК домашних животных. Вот почему, рассчитываясь наличными деньгами, важно как можно скорее продезинфицировать руки после.

Меню в кафе

Представьте, сколько людей ежедневно прикасаются к меню в кафе. Неудивительно, что именно здесь может скапливаться больше бактерий, чем на сидениях в туалете.

Ручки

На почте, в банках и других общественных местах нам нередко приходится пользоваться ручками, которыми до нас пользовались сотни людей. К слову, в среднем на таких ручках живет в 10 раз больше бактерий, чем на сидении офисного туалета.

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Кухонные губки

Влажная среда – идеальное место для бактерий. Вот почему в особом количестве они скапливаются на кухонных губках и тряпках. Регулярно меняйте их, а также не забывайте мыть руки после контакта с этими предметами.

Вещи в кабинете врача

Дверные ручки, стул, стол... этих и других предметов в кабинете врача ежедневно касаются десятки людей, многие из которых больны. Вот почему крайне важно, выйдя из кабинета специалиста, тут же помыть руки.

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