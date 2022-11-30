Почему трясутся руки: 5 серьезных причин

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с дрожью в руках. Но если в некоторых случаях это всего лишь естественная реакция организма, к примеру, на переизбыток кофеина, то в иных такой симптом может указывать на серьезный недуг.

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Подробнее о том, о каких проблемах со здоровьем может сигнализировать дрожь в руках – в материале "Рамблера".

Гипертиреоз

Гипертиреоз – это состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком много тиреоидных гормонов. В связи с этим физиологические процессы в организме ускоряются. В частности, это отражается на нервной системе: возникают сбои в передаче нервных импульсов, что приводит к постоянному тремору рук.

Пониженный уровень сахара в крови

Глюкоза является топливом для мышц и нервных окончаний. Если этого вещества в дефиците, может возникнуть дрожь и слабость в руках. Нередко причиной гипогликемии являются диабет или неполноценное питание.

Проблемы с печенью или почками

Порой дрожь в руках – это призрак почечной или печеночной недостаточности. При возникновении данных состояний организм не справляется с выведением вредных веществ, и это затрудняет работу нервной системы.

Для почечной недостаточности также характерны повышенная утомляемость, тошнота, рвота, отеки, судороги и частные мочеиспускания. При хронической печеночной недостаточности также возникают вышеуказанные симптомы, но еще к ним добавляются диарея, кровь в кале или рвоте.

Болезнь Паркинсона

Дрожащие руки – один из основных симптомов данного недуга. Однако не стоит забывать, что эта болезнь, как правило, проявляется после 50 лет.

Рассеянный склероз