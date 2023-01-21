Сколько калорий в водке на самом деле и толстеем ли мы от нее

Хотя водка почти не имеет питательной ценности, поскольку не содержит белков или жиров, минералов или клетчатки, водка содержит калории.
"Рамблер" рассказывает, может ли человек набирать лишний вес, если будет на вечеринке больше пить, чем есть.
Количество энергии в водке, измеряемое в калориях, весьма значительно.
Как правило, 100 граммов водки содержат 235 калорий. Эта цифра различается в зависимости от марки, сорта и крепости конкретной водки. Для сравнения, 100 граммов водки с 235 калориями содержат примерно в 5 раз больше калорий, чем 100 граммов апельсинов.
Проще говоря, водка — это очищенный спирт, разбавленный водой до нужной крепости.
Хотя она сделан из продуктов, богатых углеводами, таких как картофель или пшеница, процесс ферментации и дистилляции лишает эти продукты почти всех питательных веществ, включая углеводы. Большая часть сахаров и крахмалов в оригинальных продуктах превращается в этанол.
В среднем на 100 грамм водки приходится около 0,4 грамма углеводов. Но количество углеводов настолько мало, что можно сказать, что углеводов в водке ноль.
Дополнительные ингредиенты влияют на содержание углеводов в водке и общую энергетическую ценность. Чтобы улучшить вкус напитка, некоторые производители могут добавлять сахарный сироп, мед или аминокислоты — все это увеличивает количество углеводов и калорий.
Дистиллированные спиртные напитки, такие как водка, ром, виски и джин, содержат только алкоголь, поэтому в них нет углеводов. Поэтом, если вы следите за потреблением углеводов, водка — оптимальный выбор.
Стоит отметить, что в водке меньше калорий по сравнению с другими алкогольными напитками.
В среднем водка содержит немного меньше калорий, чем коньяк (239 калорий) и кальвадос (325 калорий), и значительно меньше калорий, чем большинство ликеров. Калорийность ликеров всегда выше — 300 калорий на 100 миллилитров , что в полтора раза выше, чем у водки.
Тем не менее, водка содержит почти в три раза больше калорий, чем сухое вино — 235 калорий против 70-100 калорий на 100 миллилитров соответственно.