Сколько калорий в водке на самом деле и толстеем ли мы от нее

Хотя водка почти не имеет питательной ценности, поскольку не содержит белков или жиров, минералов или клетчатки, водка содержит калории.

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Сколько калорий в водке?

Количество энергии в водке, измеряемое в калориях, весьма значительно.

Как правило, 100 граммов водки содержат 235 калорий. Эта цифра различается в зависимости от марки, сорта и крепости конкретной водки. Для сравнения, 100 граммов водки с 235 калориями содержат примерно в 5 раз больше калорий, чем 100 граммов апельсинов.

Есть ли в водке углеводы?

Проще говоря, водка — это очищенный спирт, разбавленный водой до нужной крепости.

Хотя она сделан из продуктов, богатых углеводами, таких как картофель или пшеница, процесс ферментации и дистилляции лишает эти продукты почти всех питательных веществ, включая углеводы. Большая часть сахаров и крахмалов в оригинальных продуктах превращается в этанол.

В среднем на 100 грамм водки приходится около 0,4 грамма углеводов. Но количество углеводов настолько мало, что можно сказать, что углеводов в водке ноль.

Дополнительные ингредиенты влияют на содержание углеводов в водке и общую энергетическую ценность. Чтобы улучшить вкус напитка, некоторые производители могут добавлять сахарный сироп, мед или аминокислоты — все это увеличивает количество углеводов и калорий.

Дистиллированные спиртные напитки, такие как водка, ром, виски и джин, содержат только алкоголь, поэтому в них нет углеводов. Поэтом, если вы следите за потреблением углеводов, водка — оптимальный выбор.

Калорийность водки по сравнению с другим алкоголем

Стоит отметить, что в водке меньше калорий по сравнению с другими алкогольными напитками.

В среднем водка содержит немного меньше калорий, чем коньяк (239 калорий) и кальвадос (325 калорий), и значительно меньше калорий, чем большинство ликеров. Калорийность ликеров всегда выше — 300 калорий на 100 миллилитров , что в полтора раза выше, чем у водки.