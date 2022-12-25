Травматолог: какие травмы чаще всего получают в новогоднюю ночь

Активно проведенная новогодняя ночь, как и все зимние каникулы после праздника, зачастую приводят к тому, что приемные покои больниц переполняются пациентами с самыми разными травмами. "Рамблер" поговорил с врачом-травматологом и узнал, какие виды травм являются самыми распространенными в этот период и с чем стоит быть осторожнее, чтобы не попасть в больницу.

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На фоне веселья часто можно получить травмы. И первое место занимают травмы, полученные при взрывах петард. Это бывают крайне тяжелые ситуации, которые заключаются в массивном повреждении тканей кисти и требуют быстрой, тщательной и крайне специализированной медпомощи.

Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO

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Если подобные ситуации случаются, необходимо как можно быстрее обратиться к врачу, специализирующемуся на хирургии кисти для того, чтобы обработать раны, промыть их и восстановить поврежденные структуры.

Второе место занимают травмы, полученные в ходе конфликтных ситуаций. Часто это также травмы кисти, когда в результате драки происходят переломы тех или иных костей верхней конечности.

Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO

Вообще для травм в новогоднюю ночь характерно, что пациенты начинают обращаться к врачам вечером первого января. А так делать не стоит, потому что время может сыграть с вами злую шутку – все травмы лучше показать доктору как можно скорее.

Третье место – травмы, которые можно получить в зимний период, такие, как падение на руку во время гололеда или травмы, полученные при подворачивании ноги.

Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO