Травматолог: какие травмы чаще всего получают в новогоднюю ночь

Активно проведенная новогодняя ночь, как и все зимние каникулы после праздника, зачастую приводят к тому, что приемные покои больниц переполняются пациентами с самыми разными травмами. "Рамблер" поговорил с врачом-травматологом и узнал, какие виды травм являются самыми распространенными в этот период и с чем стоит быть осторожнее, чтобы не попасть в больницу.
Если подобные ситуации случаются, необходимо как можно быстрее обратиться к врачу, специализирующемуся на хирургии кисти для того, чтобы обработать раны, промыть их и восстановить поврежденные структуры.
Вообще для травм в новогоднюю ночь характерно, что пациенты начинают обращаться к врачам вечером первого января. А так делать не стоит, потому что время может сыграть с вами злую шутку – все травмы лучше показать доктору как можно скорее.
В этих ситуациях необходимо попытаться зафиксировать руку подручными средствами, и максимально быстро обратиться к доктору.