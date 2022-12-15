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1 час назад

Травматолог Шилов объяснил, как правильно падать зимой

Мария Иглина

Хирург-травматолог, ортопед Михаил Шилов рассказал, как правильно падать зимой, чтобы избежать травм. Подробностями эксперт поделился в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Травматолог объяснил, как правильно падать зимой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам медика, если вы теряете баланс, то необходимо быстро присесть, чтобы высота падения была как можно ниже:

"То есть упасть самому, контролируя данную ситуацию. Не пытаться удерживать баланс, а просто присесть. Стараться падать, переворачиваясь, то есть на живот. Не падать на спину, чтобы не было удара затылком, на отставленную руку назад и так далее. Советы сводятся к здравому смыслу, то есть быть аккуратней, носить адекватную обувь, а не демисезонную, чтобы это было красиво, но скользко".

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Также Шилов отметил, что в зимний период часто случаются такие травмы, как перелом запястья, ушибы, удары головой, плечом, вывихи лодыжек.

Ранее врач раскрыла болезни, на которые указывают "печеночные ладони".

Новости,Михаил Шилов,
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