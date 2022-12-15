Травматолог объяснил, как правильно падать зимой

"То есть упасть самому, контролируя данную ситуацию. Не пытаться удерживать баланс, а просто присесть. Стараться падать, переворачиваясь, то есть на живот. Не падать на спину, чтобы не было удара затылком, на отставленную руку назад и так далее. Советы сводятся к здравому смыслу, то есть быть аккуратней, носить адекватную обувь, а не демисезонную, чтобы это было красиво, но скользко".