ТОП-5 продуктов, поддерживающих здоровье зубов

«Ты – то, что ты ешь», – это выражение знакомо многим. Действительно, во многом наше самочувствие и наше здоровье зависят от рациона питания. И здоровье зубов – не исключение. О том, какие продукты помогут нашим зубам дольше сохранять свои функции, "Рамблеру" рассказал стоматолог-гнатолог Вячеслав Минко.
Для зубов очень важны продукты, в которых содержится кальций, натрий, фосфор, калий и фтор. Кроме того, значение имеет твёрдость продуктов и то, в какой форме вы их употребляете. Например, сырое яблоко станет источником витаминов и микроэлементов, очистит зубы от налёта и активизирует кровоснабжение в дёснах. А яблоко печёное или в виде пюре уже теряет часть своих полезных свойств.
2. Зелень, зелёные овощи, твёрдые овощи – прекрасные «стражники» здоровья зубов. Очень полезны укроп, петрушка, кинза, сельдерей, шпинат, щавель, брокколи и обычная белокочанная капуста, редис, морковь. Обычный овощной салат из редиса, огурцов и зелени обеспечит организм витаминами, создаст ощущение сытости и, конечно же, поможет очистить зубы от налёта. А порезанные дольками морковка и сельдерей – отличный вариант быстрого перекуса, который очень полезен для укрепления зубов.
4. Обязательно включайте в меню обедов и ужинов рыбу и морепродукты. Даже самая «демократичная» и недорогая рыба (треска, пикша, скумбрия) содержит очень нужный зубам фосфор, фтор, йод, витамин Д. Рыба очень хорошо защищает эмаль и укрепляет здоровье дёсен.
Как видите, укрепить здоровье зубов можно, используя довольно простые и доступные продукты. Сочетайте их друг с другом, но всегда помните о чувстве меры. И о том, что рацион питания должен быть разнообразным. Приятного аппетита!