ТОП-5 продуктов, поддерживающих здоровье зубов

«Ты – то, что ты ешь», – это выражение знакомо многим. Действительно, во многом наше самочувствие и наше здоровье зависят от рациона питания. И здоровье зубов – не исключение. О том, какие продукты помогут нашим зубам дольше сохранять свои функции, "Рамблеру" рассказал стоматолог-гнатолог Вячеслав Минко.

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Для зубов очень важны продукты, в которых содержится кальций, натрий, фосфор, калий и фтор. Кроме того, значение имеет твёрдость продуктов и то, в какой форме вы их употребляете. Например, сырое яблоко станет источником витаминов и микроэлементов, очистит зубы от налёта и активизирует кровоснабжение в дёснах. А яблоко печёное или в виде пюре уже теряет часть своих полезных свойств.

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1. Безусловно, в пятёрку важнейших для здоровья зубов продуктов входит то, что мы называем «кисломолочка». Это сыр, кефир, творог, ряженка, простокваша. Попробуйте и те продукты, которые можно назвать региональными: катык, мацони, айран. Кисломолочные продукты богаты не только кальцием и фосфором, но и витаминами. Также в них содержатся очень нужные организму жиры, поэтому лучше выбирать творог и кефир с небольшим процентом жирности.

Вячеслав Минко Главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic

2. Зелень, зелёные овощи, твёрдые овощи – прекрасные «стражники» здоровья зубов. Очень полезны укроп, петрушка, кинза, сельдерей, шпинат, щавель, брокколи и обычная белокочанная капуста, редис, морковь. Обычный овощной салат из редиса, огурцов и зелени обеспечит организм витаминами, создаст ощущение сытости и, конечно же, поможет очистить зубы от налёта. А порезанные дольками морковка и сельдерей – отличный вариант быстрого перекуса, который очень полезен для укрепления зубов.

3. Очень полезны для здоровья зубов орехи – но с ними нужно быть осторожными. Не стоит очищать орехи от скорлупы зубами! Лепестки миндаля, крошка грецкого или лесного ореха, мягкие кедровые орешки содержат большое количество аминокислот, витаминов, калий, кальций, магний. Добавляйте орехи к привычным блюдам – так вы не только разнообразите свой рацион, но и позаботитесь о здоровье зубов.

Вячеслав Минко Главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic

4. Обязательно включайте в меню обедов и ужинов рыбу и морепродукты. Даже самая «демократичная» и недорогая рыба (треска, пикша, скумбрия) содержит очень нужный зубам фосфор, фтор, йод, витамин Д. Рыба очень хорошо защищает эмаль и укрепляет здоровье дёсен.

5. Яйца. Да, простые, всем нам знакомые куриные яйца очень важны для здоровья зубов. В яйцах содержится витамин Д, селен, калий, кальций, витамины. Помимо куриных, очень полезны яйца перепелов и цесарок – так что если увидите их в магазине, смело покупайте.

Вячеслав Минко Главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic