Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-11° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

ТОП-5 продуктов, поддерживающих здоровье зубов

Мира Маркина
Вячеслав Минкоэксперт

«Ты – то, что ты ешь», – это выражение знакомо многим. Действительно, во многом наше самочувствие и наше здоровье зависят от рациона питания. И здоровье зубов – не исключение. О том, какие продукты помогут нашим зубам дольше сохранять свои функции, "Рамблеру" рассказал стоматолог-гнатолог Вячеслав Минко.

ТОП-5 продуктов, поддерживающих здоровье зубов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Для зубов очень важны продукты, в которых содержится кальций, натрий, фосфор, калий и фтор. Кроме того, значение имеет твёрдость продуктов и то, в какой форме вы их употребляете. Например, сырое яблоко станет источником витаминов и микроэлементов, очистит зубы от налёта и активизирует кровоснабжение в дёснах. А яблоко печёное или в виде пюре уже теряет часть своих полезных свойств.

Видео дня
1. Безусловно, в пятёрку важнейших для здоровья зубов продуктов входит то, что мы называем «кисломолочка». Это сыр, кефир, творог, ряженка, простокваша. Попробуйте и те продукты, которые можно назвать региональными: катык, мацони, айран. Кисломолочные продукты богаты не только кальцием и фосфором, но и витаминами. Также в них содержатся очень нужные организму жиры, поэтому лучше выбирать творог и кефир с небольшим процентом жирности.
Вячеслав Минко
Вячеслав МинкоГлавный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic

2. Зелень, зелёные овощи, твёрдые овощи – прекрасные «стражники» здоровья зубов. Очень полезны укроп, петрушка, кинза, сельдерей, шпинат, щавель, брокколи и обычная белокочанная капуста, редис, морковь. Обычный овощной салат из редиса, огурцов и зелени обеспечит организм витаминами, создаст ощущение сытости и, конечно же, поможет очистить зубы от налёта. А порезанные дольками морковка и сельдерей – отличный вариант быстрого перекуса, который очень полезен для укрепления зубов.

3. Очень полезны для здоровья зубов орехи – но с ними нужно быть осторожными. Не стоит очищать орехи от скорлупы зубами! Лепестки миндаля, крошка грецкого или лесного ореха, мягкие кедровые орешки содержат большое количество аминокислот, витаминов, калий, кальций, магний. Добавляйте орехи к привычным блюдам – так вы не только разнообразите свой рацион, но и позаботитесь о здоровье зубов.
Вячеслав Минко
Вячеслав МинкоГлавный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic

4. Обязательно включайте в меню обедов и ужинов рыбу и морепродукты. Даже самая «демократичная» и недорогая рыба (треска, пикша, скумбрия) содержит очень нужный зубам фосфор, фтор, йод, витамин Д. Рыба очень хорошо защищает эмаль и укрепляет здоровье дёсен.

Как больные десна влияют на здоровье сердца

5. Яйца. Да, простые, всем нам знакомые куриные яйца очень важны для здоровья зубов. В яйцах содержится витамин Д, селен, калий, кальций, витамины. Помимо куриных, очень полезны яйца перепелов и цесарок – так что если увидите их в магазине, смело покупайте.
Вячеслав Минко
Вячеслав МинкоГлавный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic

Как видите, укрепить здоровье зубов можно, используя довольно простые и доступные продукты. Сочетайте их друг с другом, но всегда помните о чувстве меры. И о том, что рацион питания должен быть разнообразным. Приятного аппетита!

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители