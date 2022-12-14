Как больные десны влияют на здоровье сердца

Многие люди игнорируют здоровье зубов, даже не догадываясь о том, что оно напрямую связано со здоровьем других органов. В частности, воспаление десен может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: Unsplash Unsplash

Не так давно ученые провели масштабное исследование. Эксперты проанализировали состояние здоровья 64379 пациентов с пародонтитом и гингивитом. Далее специалисты сопоставили их показатели с медицинскими данными людей со здоровыми деснами, которые относились к той же этнической и возрастной группе (около 44 лет), имели схожий индекс массы тела и не отличались по уровню благополучия.

сердечно-сосудистых заболеваний

метаболических нарушения и диабета 2-го типа

аутоиммунных заболеваний: диабета 1-го типа, псориаза, артрита

ментальных расстройств При помощи статистических моделей ученые сравнили две группы по частоте развившихся за три года недугов:

В ходе работы ученые пришли к выводу, что у людей, страдающих воспалением десен, выше риск развития всех хронических болезней. Риск ментальных расстройств увеличивается на 37%, аутоиммунных заболеваний на 33%, сердечно-сосудистых – на 18%.