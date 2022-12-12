Что будет, если не мыть пупок

Пупок – такая же часть тела человека, как и другие, но почему-то иногда о нем практически забывают, не уделяя его гигиене достаточно внимания. Между тем, гигиена пупка очень важна, поскольку неправильный уход за этой частью тела может привести к неприятным последствиям. О том, почему важно уделять должное внимание пупку, и что может произойти, если его не мыть, читайте в материале «Рамблера».

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Уход за пупком начинается с первых дней жизни ребенка. По своей сути пупок – это ранка, появившаяся после обрезания и завязывания пуповины на теле малыша. Ее тщательно обрабатывают некоторое время, стараясь не допустить, чтобы в ранку попали бактерии и вирусы. Потом эта ранка зарастает и уже не нуждается в столь внимательном уходе. А со временем к этой части тела люди и вовсе перестают относиться как к чему-то важному. А зря.

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Ученые отмечают, что в пупке в среднем обитает около 60 тысяч различных типов бактерий. А грязь, скапливающаяся в пупке, если его вовремя и правильно не очищать, может стать отличным «кушаньем» для них и для других микробов. Микробы же в свою очередь являются переносчиками разнообразных инфекций, из-за них же может возникнуть крайне неприятный запах.

Но неприятный запах – далеко не единственное последствие неправильного ухода за пупком. Если не уделять очищению этой части тела должного внимания, есть риск развития пупочного воспаления (омфалита). Не стоит думать, что это безопасно и пройдет само. Омфалит вполне может перерасти во флегмонозную форму (гнойное воспаление). Профилактика таких неприятностей — элементарное ежедневное очищение пупка.

Пупок это отдельная, особая по строению зона тела. Из-за характерного строения гигиена этой области может представлять особые сложности, что в последующем может приводить к скоплению патогенной микрофлоры, а влажная среда складок кожи способствовать ее активности еще больше. И как результат это может завершиться воспалением. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Содержать пупок в чистоте (а значит, поддерживать и здоровье) довольно просто. Во-первых, необходимо ежедневно промывать его водой, а затем насухо вытирать полотенцем или бумажной салфеткой. Ни в коем случае не стоит оставлять пупок влажным, поскольку это отличная среда для размножения и жизни разнообразных бактерий.

Следует избегать попадания в пупок гелей для душа и различных кремов и лосьонов для тела. Все из-за тех же бактерий. Если средство все же попало в пупок, следует аккуратно и тщательно удалить его салфеткой. Для промывания пупка лучше всего подойдет обычное мыло.

Один или два раза в неделю специалисты рекомендуют обрабатывать пупок перекисью водорода или спиртом с помощью ватной палочки. Делать это следует аккуратно, обязательно меняя палочку на новую, если после применения на ней осталась грязь. Таким образом следует обрабатывать пупок, пока палочка не будет оставаться чистой.

Ковырять пупок пальцем, а тем более острым предметом, категорически не следует: можно поранить кожу и занести туда инфекцию.