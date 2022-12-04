Как стакан воды может уберечь от кариеса

Многие люди опасаются похода к стоматологу не столько из-за болезненных процедур, сколько из-за крупных сумм, которые подчас приходится платить врачу за лечение. Отчасти поэтому важно заботиться о зубах до появления проблем с ними. Подробнее о самой элементарной превентивной мере – в материале "Рамблера".

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Кариес – одна из самых распространенных проблем с зубами. Этот недуг появляется из-за изменения кислотности в полости рта. А кислотность во рту меняется регулярно: после каждого приема пищи, после питья (если речь идет не о воде) и после курения. Даже если вы съели крошечную конфету или сделали глоток чая, кислотность в полости рта меняется. А после этого болезнетворные микробы покрывают зубы плотным налетом.

Однако стабилизировать кислотность во рту совсем несложно. Достаточно лишь ополоснуть рот водой. Эта процедура предотвратит активное увеличение налета после приема пищи.

К слову, в европейских странах неслучайно принято подавать к кофе стакан воды. Это делается для того, чтобы стабилизировать состояние полости рта после напитка.

Если полоскать рот возможности нет, можно просто выпивать стакан воды. Этого уже будет достаточно, чтобы снизить вероятность развития кариеса или зубного камня. Но если вы находитесь дома, не пренебрегайте полосканием рта. Эта нехитрая процедура поможет очистить межзубное пространство.