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1 час назад

Почему алкоголь на самом деле не улучшает настроение

Даша Краснова
Денис Прокофьевэксперт

Во многих странах употребление алкоголя — это социально одобряемый способ досуга, а также часть многих культур, предлог для общения и социализации. Однако, по словам врачей, безопасной доли алкоголя не существует, а частое злоупотребление может привести к необратимым нарушениям в функционировании мозга. "Рамблер" расскажет о главном мифе об алкоголе.

Почему алкоголь на самом деле не улучшает настроение
Фото: unsplashunsplash

Известно, что в краткосрочной перспективе этиловый спирт может повысить настроение, поэтому многие люди используют напитки, чтобы расслабиться, улучшить настроение и стать более общительными. Но как вы отнесетесь к тезису, что алкоголь — не повышает настроение, а ухудшает его, так как является самым настоящим депрессантом.

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Алкоголь — очень мощный психостимулятор. Его механизм основан на том, что происходит выработка дофамина, который вызывает у человека эйфорию. Но дело в том, что такое действие алкоголя достаточно кратковременное. Оно длится не более 2-3 часов. И после того, как человек перестает употреблять алкоголь, включаются функции торможения и угнетения ЦНС. Поэтому это очень опасно постоянно находиться под воздействием стимуляторов головного мозга, потому что наш организм требует уравновешенного состояния между процессами торможения и возбуждения. И как только один из них преобладает, второй угнетается. Но поскольку алкоголь создает это искусственно, процесс торможениях будет выражение, чем процесс эйфории.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Алкоголь затрудняет взаимодействие между головным мозгом и всем остальным телом. Это проявляется в виде замедленной речи, нарушениях координации и памяти, снижении способности ясно мыслить и принимать рациональные решения. Проблема в том, что алкоголь угнетает нашу функцию контроля, поэтому мы можем не просто стать вялыми или грустными, под алкоголем люди часто становятся агрессивными и ведут себя так, как никогда бы не повели на трезвую голову.

Какой алкоголь опаснее всего для сердца

Алкогольные напитки еще называют бомбой замедленного действия, так как долгосрочное злоупотребление ведет к нарушению функций всего организма.

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