Почему алкоголь на самом деле не улучшает настроение

Алкоголь — очень мощный психостимулятор. Его механизм основан на том, что происходит выработка дофамина, который вызывает у человека эйфорию. Но дело в том, что такое действие алкоголя достаточно кратковременное. Оно длится не более 2-3 часов. И после того, как человек перестает употреблять алкоголь, включаются функции торможения и угнетения ЦНС. Поэтому это очень опасно постоянно находиться под воздействием стимуляторов головного мозга, потому что наш организм требует уравновешенного состояния между процессами торможения и возбуждения. И как только один из них преобладает, второй угнетается. Но поскольку алкоголь создает это искусственно, процесс торможениях будет выражение, чем процесс эйфории.



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог