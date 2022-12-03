Почему алкоголь на самом деле не улучшает настроение

Во многих странах употребление алкоголя — это социально одобряемый способ досуга, а также часть многих культур, предлог для общения и социализации. Однако, по словам врачей, безопасной доли алкоголя не существует, а частое злоупотребление может привести к необратимым нарушениям в функционировании мозга. "Рамблер" расскажет о главном мифе об алкоголе.
Известно, что в краткосрочной перспективе этиловый спирт может повысить настроение, поэтому многие люди используют напитки, чтобы расслабиться, улучшить настроение и стать более общительными. Но как вы отнесетесь к тезису, что алкоголь — не повышает настроение, а ухудшает его, так как является самым настоящим депрессантом.
Алкоголь затрудняет взаимодействие между головным мозгом и всем остальным телом. Это проявляется в виде замедленной речи, нарушениях координации и памяти, снижении способности ясно мыслить и принимать рациональные решения. Проблема в том, что алкоголь угнетает нашу функцию контроля, поэтому мы можем не просто стать вялыми или грустными, под алкоголем люди часто становятся агрессивными и ведут себя так, как никогда бы не повели на трезвую голову.
Алкогольные напитки еще называют бомбой замедленного действия, так как долгосрочное злоупотребление ведет к нарушению функций всего организма.