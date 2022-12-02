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51 минуту назад

Какой алкоголь опаснее всего для сердца

Мария Каткова

Не секрет, что алкоголь оказывает пагубное влияние на весь организм, но больше всего от спиртного страдают отдельные органы: сердце, печень, желудок и мозг. Из-за токсичности спирта для организма у людей с зависимостью появляются проблемы со здоровьем. Иногда они становятся необратимыми и перерастают в хронические недуги. Существует масса исследований о том, какой алкоголь оказывает наиболее негативное влияние на человека. Об одном из них — в материале “Рамблера”.

Какой алкоголь опаснее всего для сердца
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Ученые из Научно-исследовательского института здоровья в Канаде провели исследование и выяснили, какой алкоголь оказывает большее влияние на сердечно-сосудистую систему у людей. Они выяснили, что регулярное употребление спиртного в больших количествах, превышающих ежедневную дозу, может увеличить риск инсульта на 50%. Это было доказано на основе опросов 26 тысяч человек. Все они рассказали о вредных привычках, а также о любимом алкоголе.

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Так, исследователи сделали вывод, что ежемесячное употребление пяти порций алкоголя повышает риск ишемического инсульта на 29%, и геморрагического на 76%. Под одной порцией алкоголя подразумевается:

  • 106 миллилитров вина
  • 244 миллилитров пива
  • 32 миллилитра крепких напитков

Таким образом, ежемесячно не стоит употреблять больше 530 миллилитров вина, 1220 миллилитров пива и 160 миллилитров крепких напитков. Все, что употребляется сверх нормы — опасно и грозит заболеваниями сердца.

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Тем не менее, ученые настаивают, что определенные виды спиртного могут оказать более сильное негативное воздействие на организм. Самым опасным алкогольным напитком для сердца специалисты назвали пиво. Дело в том, что у этого напитка повышенная калорийность, которая влияет на здоровье сердца. Также пиво задерживает много жидкости в организме. Все это в совокупности негативно влияет на сердечно-сосудистую систему человека. Во время употребления этого напитка сосуды расширяются, а потом сильно сужаются. Это вызывает головную боль, отечность, повышение артериального давления и тахикардию.

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