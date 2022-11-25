Привычки, от которых стоит отказаться людям с варикозом

Человек, которому поставлен диагноз варикоз, сталкивается с десятком вопросов и множеством ограничений. Можно ли посещать баню и ходить на каблуках? Как питаться и нужно ли соблюдать питьевой режим? На эти и другие вопросы «Рамблеру» ответил Александр Сидоров — хирург, кандидат медицинских наук, преподаватель СамГМУ, автор более 90 научных работ.

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Баня и сауна

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Лучше быть аккуратным с резкими перепадами температуры. При варикозе из-за них может возрастать риск образования тромбов.

Прием небольшого количества жидкости

Жидкости должно быть достаточно, чтобы кровь не была слишком «густой». Рекомендуемый объем можно легко посчитать в интернете или в мобильных приложениях. День также лучше начинать со стакана воды.

Избыток соли

Исключить большое потребление соли, потому что вода будет задерживаться, а давление нарастать. Еду можно вообще не подсаливать — той соли, которая содержится в продуктах, как правило, достаточно.

Каблуки на каждый день

Обувь на каблуке лучше оставить для праздников, но не для постоянной носки. К выбору обуви стоит относиться очень внимательно: в первую очередь она должна быть удобной. Лучше отказаться от тонких каблуков «шпилек», поскольку они неустойчивы и неправильно распределяют нагрузку.

Обратите внимание: обувь с совершенно плоской подошвой при варикозе также не рекомендована.

Александр Сидоров Врач-хирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургических болезней №1 СамГМУ

Малоподвижный образ жизни

Активность при варикозе очень важна для правильной циркуляции крови в организме. Давление в нижних конечностях увеличивается при ходьбе. Сосуды за счет длительного воздействия этого давления перестают выдерживать, изменяется их проницаемость, появляются отеки на ногах и сеточки.

Если ваша работа связана с долгим сидением за компьютером, постарайтесь хотя бы раз в час делать небольшую разминку.





• Подниматься на носках;

• Класть ноги на стол, если есть такая возможность. Александр Сидоров Врач-хирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургических болезней №1 СамГМУ

Варикоз — не повод отказываться от любимых занятий, а повод внимательнее отнестись к своему здоровью.