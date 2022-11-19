Почему от бобовых пучит: видео

Все знают, что гороховый или фасолевый суп не стоит есть перед важным мероприятием. Из-за бобовых возникает вздутие и начинает пучить живот. Почему так происходит? Объяснила врач-диетолог, гастроэнтеролог Валерия Скачкова в своем TikTok-аккаунте.

По словам медика, с проблемой сталкивается большое количество людей. Дело в том, что в бобовых культурах содержится много галактанов. Это вещества, которые не перевариваются в нашем кишечнике, а становятся пищей пробиотических бактерий.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, после употребления в пищу бобовых образуется большое количество газов.