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3 часа назад

Почему от бобовых пучит: видео

Мира Маркина

Все знают, что гороховый или фасолевый суп не стоит есть перед важным мероприятием. Из-за бобовых возникает вздутие и начинает пучить живот. Почему так происходит? Объяснила врач-диетолог, гастроэнтеролог Валерия Скачкова в своем TikTok-аккаунте.

По словам медика, с проблемой сталкивается большое количество людей. Дело в том, что в бобовых культурах содержится много галактанов. Это вещества, которые не перевариваются в нашем кишечнике, а становятся пищей пробиотических бактерий.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, после употребления в пищу бобовых образуется большое количество газов.

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