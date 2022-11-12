Когда лучше заниматься спортом, чтобы контролировать уровень сахара в крови

Новое исследование Медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах показало, что упражнения во второй половине дня или вечером могут быть более полезными для снижения резистентности организма к инсулину.

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Инсулинорезистентность — это когда клеткам мышц, жира и печени становится труднее поглощать глюкозу из крови, что заставляет поджелудочную железу работать усерднее, чтобы вырабатывать инсулин.

Поглощение кислорода также происходит быстрее вечером, что означает, что вы используете свои ресурсы медленнее и эффективнее, чем утром.

Скорость реакции также самая быстрая во второй половине дня и вечером. Кроме того, давление и частота сердечных сокращений самые низкие во второй половине дня, а это помогает снизить вероятность получения травмы.

При этом, интенсивные тренировки перед сном повысят уровень кортизола (гормона стресса) и повлияют на качество сна.

Какие упражнения лучше всего подходят для вечера?

Разминка. Не пропускайте разминку. Сделайте несколько растяжек и побегайте на месте, прежде чем приступить к тренировке. Завершите статическую растяжку в конце тренировки.

Плавание — это отличное упражнение для вечера, потому что оно может помочь вам уснуть. Плавание помогает поднять настроение и снизить уровень стресса, что делает его идеальным способом расслабиться в конце рабочего дня. Также были проведены исследования, доказывающие, что он может помочь при бессоннице и улучшить общее качество жизни.